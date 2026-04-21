１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生（男女）に「神様はいると思いますか？」というアンケート調査を実施し、５７.４％が「いると思う」、４２.６％が「いないと思う」と回答し、神様はいると考える若者のほうが多い調査結果となった。

【「神様はいる」と約６割の高校生が回答 「神様のイタズラ」とも思える経験も⁉︎】

「神様はいる」と答えた高校生の意見を見ていくと、「これから私の受験を受からせてくれる予定だから」「受験の合否やライブの当落前は必ず神社に行くから」「神社があるから」「お祈りなどが習慣化されているから」「神様とか神頼みとか、日常的にそういう言葉を聞くから」といった意見が見られ、身近に神社がある環境や、全国に８万社以上の神社があるとされている日本で育つことで、自然と“神様の存在”を意識する若者が多いのかもしれない。

また、「神は見てるのではないか？と思える出来事がたびたび起こるから」「偶然にしては不自然なこともあるから」「神様が操っているんじゃないかと思うくらいの出来事が起きたことがあるから」「よく不可解な現象が起こるから」など、「神様のイタズラ」と呼ばれるような不思議な体験談をもつ若者も多く、こうした説明のつかない出来事に直面したとき、それを“神様の存在”として受け止める事で自分なりに意味づけをして納得しようとしているのかもしれない。

さらに、「悪事を働いたらバチが当たってる人をみてきた」「悪いことしたら天罰当たったから」「いいこと悪いこと両方おきるから」というように、神様を「善悪を見ている存在」として捉えている様子がうかがえる。

【「神様はいない」と考える高校生は「見た事がない！」「平等じゃない！」】

一方で、「神様はいないと思う」と回答した４２.６％の高校生の意見を見ていくと、「誰も見たことがないから」「存在の証明が不可能だから」「科学的に証明されていること以外は信じないから」などというように、“証拠”や“科学的根拠の有無”を重視する声が多く見られた。

さらに、「いたらもっと平等だと思うから」「神様は薄情だ」「神様いるならとっくに助けてくれてるはず」「世界は残酷」「戦争が起きているから」と、現実の出来事と照らし合わせながら、神様の存在に疑問を持つ意見も見られた。

日常会話で「マジ神っ」といった言葉を使うように、かつての“崇める存在”としての距離感とはまた違い、より身近でカジュアルな感覚で神という存在をリスペクトしている様子もうかがえる。