セブン新作「プルーンヨーグルトスムージー」4月21日より順次登場 カシスMIXの甘酸っぱいさわやか仕立て
【モデルプレス＝2026/04/21】セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」よりプルーンを使用した「プルーンヨーグルトスムージー」を、4月21日（火）より福島県・関東を除く全国、また4月28日（火）より福島県、関東のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
【写真】「プルーン」を使用した新作スムージー
セブン‐イレブンでは、「フルーツを飲みたい」という顧客の声が多いことを受け、今年販売する「セブンカフェ スムージー」のラインアップにフルーツ系をより充実させてきた。新たな選択肢として、プルーンを手軽においしく楽しめる「プルーンヨーグルトスムージー」をラインナップに加えた。
同スムージーは、鉄分やカリウム、食物繊維を含むカリフォルニア産プルーン果汁をアイスキューブに使用。そこにカシスとヨーグルトを組みあわせ、甘酸っぱくさわやかな味わいを実現。ヨーグルトとオリゴ糖を使用することで、すっきりとした飲み心地に仕上げている。（modelpress編集部）
価格：334円（税込360.72円）
発売日・販売エリア：
4月21日（火）〜 福島県、関東を除く全国
4月28日（火）〜 福島県、関東
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【写真】「プルーン」を使用した新作スムージー
◆フルーツ系スムージーに新ラインナップ
セブン‐イレブンでは、「フルーツを飲みたい」という顧客の声が多いことを受け、今年販売する「セブンカフェ スムージー」のラインアップにフルーツ系をより充実させてきた。新たな選択肢として、プルーンを手軽においしく楽しめる「プルーンヨーグルトスムージー」をラインナップに加えた。
◆プルーン×カシスのコンビネーション
同スムージーは、鉄分やカリウム、食物繊維を含むカリフォルニア産プルーン果汁をアイスキューブに使用。そこにカシスとヨーグルトを組みあわせ、甘酸っぱくさわやかな味わいを実現。ヨーグルトとオリゴ糖を使用することで、すっきりとした飲み心地に仕上げている。（modelpress編集部）
■プルーンヨーグルトスムージー
価格：334円（税込360.72円）
発売日・販売エリア：
4月21日（火）〜 福島県、関東を除く全国
4月28日（火）〜 福島県、関東
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