「渡辺謙さんの娘さんが40歳!!」杏、誕生日を報告「まだ30くらいに見える」「家族勢揃いのステキなケーキ」
俳優の杏さんは4月20日、自身のInstagramを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられています。
【写真】40歳になった杏
ファンからは「ええええっもう40歳ですか？」「渡辺謙さんの娘さんが40歳!!」「まだ30くらいに見える」や「すごい豪華なケーキ」「家族勢揃いのステキなケーキ」「食べるのがもったいないくらいですねー」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】40歳になった杏
「ええええっもう40歳ですか？」杏さんは「4月14日、誕生日でした！！」と報告し、5枚の写真を投稿。続けて「40という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」とも明かしました。1枚目には、バースデーケーキを前に満面の笑みを浮かべる杏さんが写っています。ケーキは、杏さんと子どもたちとペットのイラストがプリントされたプレートが乗っており、豪華で愛を感じるものです。
パリでイベントを初開催現在は、フランス・パリ在住の杏さん。3月24日の投稿では、初めてパリでイベントを開催したことを報告しました。「会場にはサプライズでお花が…！！ まさかの豪華過ぎるお花にびっくりしました笑」とあるように、俳優の戸田恵子さん、お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんなどから花のプレゼントがあったようです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)