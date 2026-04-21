シャンプーをしてもらうために、トリミングサロンへ出かけたコーギーさん。飼い主さんがお迎えに行くと、トリマーさんから『振り向くとずっとこの顔してて…』と、1枚の写真が送られてきたのだそう。

思わず笑顔になってしまうその光景は記事執筆時点で182万回を超えて表示されており、4.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：トリミングサロンの店員から『預けた犬の写真』が送られてきたので、確認した結果→まさかの表情】

トリミングサロンに預けた犬→『振り向くとずっとこの顔してて…』

Xアカウント『@Kus1oKg2vsgdWS2』に投稿されたのは、コーギー「神楽」ちゃんのお姿。

この日、神楽ちゃんはシャンプーをしてもらうためトリミングサロンへ出かけたのだそう。

送られてきた1枚の写真が話題に

飼い主さんがお迎えに行くと、トリマーさんから1枚の写真を見せられたのだといいます。

『振り向くと神楽ちゃんずっとこの顔してて…』

そこに映っていたのは、ケージの中でお利口さんに待機していたという神楽ちゃん。なぜか、ドアの柵の隙間にお鼻を押し込み、可愛すぎる『変顔』を披露していたのだとか。

お鼻がギュッと持ち上がり、小さな前歯が剥き出しになった状態のまま、ただひたすらにトリマーさんを見つめていたという神楽ちゃん。

『大変、遺憾です』と不満が滲み出ているかのような、はたまたトリマーさんを笑かそうとふざけているかのような…どちらにしても、お茶目で愛くるしいそのお姿は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うちもしますｗｗ」「大変わかりやすい遺憾の意」「うちの子もしてました」「うちではおこの状態と呼んでます笑」「抗議の顔かな」「かわいいｗｗ」などのコメントが寄せられています。

ニコニコ笑顔が素敵なコーギーの女の子

8月22日生まれの神楽ちゃんは、天真爛漫で笑顔が素敵なコーギーの女の子。飼い主さんと一緒にさまざまな場所へお出かけをしたり、実家の愛犬さんと仲良く遊んだり…その日常はとても愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす神楽ちゃんのお姿はコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Kus1oKg2vsgdWS2」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。