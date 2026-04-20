【7位〜12位】4月21日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】射手座 総合運：★★★☆☆

苦手だと感じていたことも、今日は思いのほか楽しめるはず。しかも「実は苦手ではないかも」と、自信も湧くでしょう。予定を決めすぎず、その場その場の気分で動いていくことが運気を生かす秘訣。人との約束も最小限にすると〇。



恋愛運

話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友達と一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！



金運

お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。



ラッキーアイテム：小さめのポーチ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友達と一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！金運お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。ラッキーアイテム：小さめのポーチラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】魚座 総合運：★★☆☆☆

身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりと何もしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。



恋愛運

特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。



金運

入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：猫のグッズ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイデアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。



恋愛運

スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片想いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。何がベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解し合うことができます。



金運

貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また｢今日は買い物はしない｣と決めると金運UP！



ラッキーアイテム：スチール製家具



ラッキーカラー：パープル

【10位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

いつもは少しも気にならないことに「疲れる」「ちゃんとしなければ」と、今日は感じてしまいそう。肩の力を抜けば、リラックスしていいのだと気づくでしょう。時々深呼吸をしたり「気にしない、気にしない」と声に出したりすると〇。



恋愛運

関係をどうしたいのか、何を言いたいのか、あなた自身の中で心が揺れやすい恋愛運です。特に、発言には注意して。「こうする」と極端なことを言って、すぐに後悔するかもしれません。今日は、大切な話は避けるといいでしょう。



金運

｢絶対に儲かるから｣などと、副業の話を持ち掛けてくる人が現れるかもしれません。ただ、聞いているだけで疲れてしまい、金運ダウンの可能性。最初から断る前提で話を聞き、少しでも隙があったらキッパリとNOを伝えてください。



ラッキーアイテム：ミネラルウォーター



ラッキーカラー：ライラック

【11位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

ポジティブな想像もネガティブな想像も、浮かんだら一気に膨らみやすい運気です。だからこそ、嬉しいことや楽しいことを思い描くのが大切。前向きなイメージを広げていけば、それを実現するためのアイデアも思いつくでしょう。



恋愛運

恋人に自由を奪われている、心に土足で踏み込まれている…そんな気分になりそうな恋愛運。つい感情をぶつけそうになるかもしれませんが、深呼吸を。穏やかに話したほうが、自分の時間や自由をたくさん確保できます。



金運

平和な金運の1日です。コーヒーをごちそうしてもらえるなど、ちょっとしたラッキーもあるかも！ただ、誰かに貸したお金や物を｢早く返して｣と催促すると金運ダウン。｢そのうち返ってくる｣とおおらかに構えておきましょう。



ラッキーアイテム：ヘッドホン



ラッキーカラー：ワインレッド

【12位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

自分で自分にプレッシャーをかけてしまう運気。深呼吸をして「完璧なんてあり得ないし、求められていない」と声に出してみてください。それから、キャンディーなどの甘い物を持ち歩くのも〇。気分が適度に緩みます。



恋愛運

自分では気づいていない魅力がキラリと輝いて、恋の相手に好印象を与える運気！明るい色や軽い素材の服、それから明るい場所が好調な恋愛運の後押しに。恋の相手に対しては、正面よりも隣や斜めの位置にいたほうが話しやすいでしょう。



金運

｢お買い得！｣と喜べる買い物ができそうな運気。気になっている物や手に入れたい物があれば、ネットでチェックをするのがオススメ。ちょっとした隙間時間にも何か情報がないか確認してみるのが、運気を生かすポイントです。



ラッキーアイテム：パスケース



ラッキーカラー：アイボリー