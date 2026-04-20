掛布雅之「バース、掛布を越える」阪神のナンバーワンを確信する森下・佐藤の最強コンビと木浪の覚悟
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ミスタータイガース・掛布雅之氏が自身のYouTubeチャンネルで【#阪神タイガース vs #讀賣ジャイアンツ 整う⁉ #中日ドラゴンズ 異変⁉ #2&3連戦振返り #掛布雅之の憧球 】を公開した。動画では、阪神の戦いぶりや中日戦の連勝を振り返りながら、中日ベンチへの懸念や、木浪聖也選手、森下翔太選手、佐藤輝明選手の打撃について独自の視点で解説を行った。
動画前半、掛布氏は中日ドラゴンズの現状について言及。ベンチの表情に違和感を感じたとし、「阪神時代に僕らもベンチの中でゴタゴタがあって、そういうゴタゴタってのは選手は敏感に感じる」と首脳陣の不和を危惧した。「戦い方が一貫性がない」と厳しい見方を示し、チームのチグハグな現状に苦言を呈している。
続いて話題は阪神の選手へ。掛布氏が称賛を送ったのは、這い上がってきた木浪聖也選手の姿勢だ。入団当初、「レフトの頭を越える大きな打球はどうやって打つんですか？」と質問してきた木浪選手に対し、「『お前はそんな打球を打つんじゃなくて、内野の間を抜くようなヒットを目指すバッターじゃないのか』と伝えた」と回顧。現在、極端に太いグリップのバットで確実性を求める姿に「今の這い上がってきた野球、僕はすごく褒めてあげたい」と賛辞を送った。
さらに、好調の要因として「3番・森下翔太選手、4番・佐藤輝明選手」の並びを挙げた。森下選手のバットコントロールを絶賛する一方、佐藤選手は「左投げ左打ちのポイントで対応しようとしている」と試行錯誤中であると指摘。メジャー記録を持つバリー・ボンズ氏との対話を引き合いに出し、「右投げ左打ちのポイントとうまく使い分けができれば、3つのタイトルを取る可能性もある」と期待を寄せた。
最後に掛布氏は、両選手のさらなる成長を見据え、「僕たちの時代のバース、掛布を越えるぐらいの素晴らしい3、4番だなと思って見ている」と最大級の評価を与えた。ファームで控える若手投手の充実にも触れつつ、「6球団の中ではナンバーワンの野球をやっている」と締めくくり、今後のタイガースの躍進に太鼓判を押した。
動画前半、掛布氏は中日ドラゴンズの現状について言及。ベンチの表情に違和感を感じたとし、「阪神時代に僕らもベンチの中でゴタゴタがあって、そういうゴタゴタってのは選手は敏感に感じる」と首脳陣の不和を危惧した。「戦い方が一貫性がない」と厳しい見方を示し、チームのチグハグな現状に苦言を呈している。
続いて話題は阪神の選手へ。掛布氏が称賛を送ったのは、這い上がってきた木浪聖也選手の姿勢だ。入団当初、「レフトの頭を越える大きな打球はどうやって打つんですか？」と質問してきた木浪選手に対し、「『お前はそんな打球を打つんじゃなくて、内野の間を抜くようなヒットを目指すバッターじゃないのか』と伝えた」と回顧。現在、極端に太いグリップのバットで確実性を求める姿に「今の這い上がってきた野球、僕はすごく褒めてあげたい」と賛辞を送った。
さらに、好調の要因として「3番・森下翔太選手、4番・佐藤輝明選手」の並びを挙げた。森下選手のバットコントロールを絶賛する一方、佐藤選手は「左投げ左打ちのポイントで対応しようとしている」と試行錯誤中であると指摘。メジャー記録を持つバリー・ボンズ氏との対話を引き合いに出し、「右投げ左打ちのポイントとうまく使い分けができれば、3つのタイトルを取る可能性もある」と期待を寄せた。
最後に掛布氏は、両選手のさらなる成長を見据え、「僕たちの時代のバース、掛布を越えるぐらいの素晴らしい3、4番だなと思って見ている」と最大級の評価を与えた。ファームで控える若手投手の充実にも触れつつ、「6球団の中ではナンバーワンの野球をやっている」と締めくくり、今後のタイガースの躍進に太鼓判を押した。
YouTubeの動画内容
関連記事
掛布雅之が語る才木浩人「16奪三振」降板の盲点とベンチのコミュニケーション不足
掛布雅之「阪神は心配ありません」木浪の6番起用と藤川監督の決断力を絶賛し連覇に太鼓判
ミスタータイガース掛布雅之が阪神・佐藤輝明選手に愛のムチ！「もっと強い三振をしてほしい」進化への課題とは
チャンネル情報
「掛布雅之の憧球（かけふまさゆきのどうきゅう）」とは 掛布雅之のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」は、自身の野球に対する素直な思いをストレートに視聴者に届けるコンテンツを提供していくチャンネルです。