今年2月、埼玉県越谷市の路上で、自転車に乗っていた男子高校生がトラックと接触して死亡した事故で、現場から逃走したとして47歳の男性運転手が書類送検されました。

【写真を見る】埼玉・越谷市で男子高校生（16）が大型トラックに接触し死亡 神奈川・愛川町に住むトラック運転手を書類送検 埼玉県警

ひき逃げなどの疑いで書類送検されたのは、神奈川県愛川町の男性トラック運転手（47）です。男性運転手は今年2月、越谷市東町の県道を大型トラックで走行中、自転車に乗っていた男子高校生・泉冬悟さん（16）と接触したにもかかわらず、救護せずにそのまま逃走した疑いがもたれています。

警察によりますと、泉さんは自転車で歩道を走っていましたが、なんらかの理由で車道側に倒れかかり、トラックの左側面と接触し転倒。地面に頭を強く打つなどし、搬送先の病院で死亡しました。

警察は現場周辺の防犯カメラなどで行方を追っていたところ、男性運転手の勤務する会社でトラックを発見し、任意で事情を聴くなどして捜査を進めていましたが、きょう（20日）男性運転手の容疑が固まったとして書類送検しました。

男性運転手は任意の調べに対し、「自転車と衝突したことに気がつかなかった」と話しているということです。