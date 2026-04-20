ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』7.3公開決定
ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』が、7月30日より公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルが解禁となった。
【写真】『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』縦ビジュアルもかっこいい
円谷プロダクションの製作による本作は、国内外の第一線で活躍する映画監督・クリエイターたちが独自の視点で語り尽くし、「ウルトラマンとは何なのか」という問いに迫るドキュメンタリー作品。
『ウルトラマン』は1966年の放送当時、最高視聴率42.8％を記録し、社会現象となった。放送から60年を経過した現在も、円谷プロダクションは新たなウルトラマンシリーズ作品を世に送り続け、世代を超えた世界観はグローバルに拡大している。
本作には、映画、特撮、デザインなど各分野を代表するクリエイターが出演。ギレルモ・デル・トロ（映画監督）、是枝裕和（映画監督）、小島秀夫（ゲームクリエイター）、庵野秀明（監督・プロデューサー）、樋口真嗣（映画監督）、ニコラス・ウィンディング・レフン（映画監督）ほか、国内外から多彩な証言者が集結した。それぞれの立場から語られる言葉が重なり、ウルトラマンという存在の輪郭が浮かび上がっていく。
主人公がヒーローでありながら、怪獣のバックグラウンドが丁寧に描かれてきた唯一無二の世界観、そしてウルトラマンと怪獣双方の造形が持つ強い魅力をひもといていく。さらに、円谷英二や当時のスタッフの発想と仕事にも光を当てながら、ウルトラマンがどのようにして世界へ広がっていったのか、その歩みをたどっていく。
ポスタービジュアルは、「ウルトラマンとは何なのか」という本作の問いを象徴するように、ウルトラマンが真正面からこちらを見据える印象的なビジュアルとなっている。
ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』は、7月30日より公開。
【写真】『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』縦ビジュアルもかっこいい
円谷プロダクションの製作による本作は、国内外の第一線で活躍する映画監督・クリエイターたちが独自の視点で語り尽くし、「ウルトラマンとは何なのか」という問いに迫るドキュメンタリー作品。
本作には、映画、特撮、デザインなど各分野を代表するクリエイターが出演。ギレルモ・デル・トロ（映画監督）、是枝裕和（映画監督）、小島秀夫（ゲームクリエイター）、庵野秀明（監督・プロデューサー）、樋口真嗣（映画監督）、ニコラス・ウィンディング・レフン（映画監督）ほか、国内外から多彩な証言者が集結した。それぞれの立場から語られる言葉が重なり、ウルトラマンという存在の輪郭が浮かび上がっていく。
主人公がヒーローでありながら、怪獣のバックグラウンドが丁寧に描かれてきた唯一無二の世界観、そしてウルトラマンと怪獣双方の造形が持つ強い魅力をひもといていく。さらに、円谷英二や当時のスタッフの発想と仕事にも光を当てながら、ウルトラマンがどのようにして世界へ広がっていったのか、その歩みをたどっていく。
ポスタービジュアルは、「ウルトラマンとは何なのか」という本作の問いを象徴するように、ウルトラマンが真正面からこちらを見据える印象的なビジュアルとなっている。
ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』は、7月30日より公開。