2026年4月20日（月） MLB ツインズ vs レッズ 試合結果
開催：2026.4.20
会場：ターゲット・フィールド
結果：[ツインズ] 4 - 7 [レッズ]
MLBの試合が20日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとレッズが対戦した。
ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。
1回裏、4番 ビクトル・カラティニ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 1-0 CIN
3回裏、3番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-0 CIN、4番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-0 CIN
4回表、4番 サル・スチュワート 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 MIN 3-1 CIN
9回表、1番 Ｔ．Ｊ．フリードル 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 MIN 3-4 CIN
9回裏、2番 オースティン・マーティン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 4-4 CIN
10回表、さらにレフトがエラーでレッズ得点 MIN 4-5 CIN、8番 レセ・ハインズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 MIN 4-7 CIN
試合は4対7でレッズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレッズのエミリオ・パガンで、ここまで2勝0敗6S。負け投手はツインズのギャレット・アクトンで、ここまで1勝1敗0S。レッズのアシュクラフトにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-20 06:31:16 更新