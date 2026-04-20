開催：2026.4.20

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 4 - 7 [レッズ]

MLBの試合が20日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとレッズが対戦した。

ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。

1回裏、4番 ビクトル・カラティニ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 1-0 CIN

3回裏、3番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-0 CIN、4番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-0 CIN

4回表、4番 サル・スチュワート 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 MIN 3-1 CIN

9回表、1番 Ｔ．Ｊ．フリードル 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 MIN 3-4 CIN

9回裏、2番 オースティン・マーティン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 4-4 CIN

10回表、さらにレフトがエラーでレッズ得点 MIN 4-5 CIN、8番 レセ・ハインズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 MIN 4-7 CIN

試合は4対7でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのエミリオ・パガンで、ここまで2勝0敗6S。負け投手はツインズのギャレット・アクトンで、ここまで1勝1敗0S。レッズのアシュクラフトにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 06:31:16 更新