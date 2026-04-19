「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）

体重無差別で行われた。６３キロ級を主戦とする渡辺聖子（警視庁）が、決勝で米川明穂（コマツ）に３−０で判定勝ちし、初出場初Ｖを果たした。６３キロ級での優勝は、６１キロ級で第１回大会を制した八戸かおりさんに次ぐ歴代２番目の軽さで、平成以降では最軽量。「皇后杯の大きな舞台に立てることは誇り。決勝は自分の柔道を出し切ろうと思って全力で戦った」と笑顔で実感を込めた。

持ち味を最大限に発揮した。身長１６８センチ、体重６２キロと細身ながらスクワットは１６５キロを担ぎ、懸垂は２５キロのプレートを腰につるして引ける超・力自慢。長い手足を生かした奥襟をつかんで相手の頭を下げる形を得意とし、準決勝までを順調に勝ち上がった。決勝は７８キロ超級の米川と対戦。自身より３７キロ重い相手にも力負けせず果敢に攻め続け、最後は判定３−０で勝利をつかんだ。

経験者の父の影響で、３歳から柔道着に袖を通した。２人の姉、１人の兄、１人の妹を持ち、全員が世代別の全国大会優勝経験を持つ。先に活躍するきょうだいを見て、「自分もできると近くで教えてくれた。自分が１番結果が出るのが遅くて悔しい思いもしたけど、近くでお姉ちゃんたちがいたから頑張れた」と、自然と世界を志すようになった。

名前は、父の知り合いが名づけた。永遠のアイドルが由来ではないが、あだ名はもちろん“聖子ちゃん”。趣味はダンスで、笑顔がトレードマークの２６歳は「母が松田聖子さんのことが好きで、ライブに行ったことがある。私も好きです」と白い歯を見せた。

夢は２８年ロサンゼルス五輪での金メダル獲得。６３キロ級は２５年世界選手権を制し、すでに今季の代表入りも決めている嘉重春樺（かじゅう・はるか）＝ブイ・テクノロジー＝が頭１つ抜けている状況だが、過去の直接対決では３−１と勝ち越しており、逆転での代表入りを見据える。「１１月の講道館杯で優勝して、その後のグランドスラム東京では嘉重選手と直接対決して勝ちたい」。“力自慢の聖子ちゃん”が、虎視たんたんと２年後の夢舞台を狙う。

◆渡辺聖子（わたなべ・せいこ）１９９９年７月２９日、福島県出身で神奈川県育ち。６３キロ級。経験者の父の影響で３歳から柔道を始めた。５人きょうだい（姉２人、兄１人、妹１人）の３女。浜岳中、横須賀学院高、帝京大卒。２０２５年全日本選抜大樹別選手権３位。１６８センチ、６３キロ。