広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、ミニキャミワンピから美脚スラリ「セクシーだけど清楚」「美しくて見惚れる」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが4月18日に、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「セクシーだけど清楚」ミニキャミワンピから美脚スラリ
渡辺は「足を運んで下さった方には一生ついて行くヲリが」と自身がアンバサダーをつとめるブランドのトークイベントについての紹介とともに、タイトなシルエットの白のキャミソールワンピースに黒の厚底ブーツを合わせた装いを投稿。壁に寄りかかって立つ姿や、床にしゃがみカメラを見つめるカットなどを公開しており、ミニ丈の裾から大胆に伸びた美しい脚とボディラインが際立っている。
この投稿には「脚長すぎて二度見した」「ラインが美しくて見惚れる」「白のワンピ姿が女神みたい」「ドキッとした」「セクシーだけど清楚」「お人形さんみたい」などとコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「セクシーだけど清楚」ミニキャミワンピから美脚スラリ
◆渡辺リサ、ミニ丈のワンピース姿で美脚披露
渡辺は「足を運んで下さった方には一生ついて行くヲリが」と自身がアンバサダーをつとめるブランドのトークイベントについての紹介とともに、タイトなシルエットの白のキャミソールワンピースに黒の厚底ブーツを合わせた装いを投稿。壁に寄りかかって立つ姿や、床にしゃがみカメラを見つめるカットなどを公開しており、ミニ丈の裾から大胆に伸びた美しい脚とボディラインが際立っている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「脚長すぎて二度見した」「ラインが美しくて見惚れる」「白のワンピ姿が女神みたい」「ドキッとした」「セクシーだけど清楚」「お人形さんみたい」などとコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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