『Golden SixTONES』で志尊淳が親友・京本大我の秘密を暴露！長濱ねるは珍回答連発

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4月19日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに志尊淳、長濱ねるが登場。

日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜22時30分～）で主人公の韓国財閥の御曹司役を演じる志尊は、同い年で大親友の京本大我と同作で念願のドラマ初共演。「大我って、現場でマイペースなのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて…」と、メンバーも知らない京本の意外な行動を暴露し、スタジオは大盛り上がり。

一方、同作で謎の令嬢役を演じる長濱はGOスト初参戦。食べたりボケたりと大騒ぎ!? 人気俳優のリミッターが外れまくる、抱腹絶倒の1時間をお見逃しなく。

■志尊淳の本気考察に親友・京本大我も感激「マジだね、淳」

最初のゲームは、ラーメンと考察を掛け合わせた知的系考察企画「ラーメン or NOTラーメン」。考察力と観察力を試すクイズが出題され、「ラーメン」か、ラーメンではない「NOTラーメン」かの2択で解答するだけのシンプルなゲームだ。全員でひとつの答えを導き出し、正解できればご褒美グルメの絶品塩ラーメンがゲットできる。進行役は森田哲矢（さらば青春の光）が務める。

1問目は、成功したら世界初!? 日本一の山びこスポットで「ラーメンをすする音だけで山びこは返ってくるか？」を大実験。35人で一斉にラーメンをすすり、山びこが返ってくれば「ラーメン」、返ってこなければ「NOTラーメン」。音を真っすぐ飛ばすためにメガホンを使用しての挑戦となる。

この前代未聞のムダ実験を、是が非でもご褒美ラーメンを食べたい志尊が超真剣考察。「すするタイミングが一緒かどうかが大事。音を塊でぶつけるか、分けてぶつけるかによって違う」と前のめりで熱弁する志尊に、親友・京本も「マジだね、淳」と感激。長濱も「ラーメンすする音ってそんなに大きいのかな？」と考察に没入し、スタジオは大激論に。

さらに考察の参考に、スタジオにラーメンとメガホンを用意。みんなでラーメンをすすり、どのくらいの音が出るか試してみるが、志尊の失態にスタジオは大笑い。そして熟考の末、一同は成功を願って答えを「ラーメン」と予想するが…。はたして山びこは返ってくるか。

続く2問目は、うどんの年間消費量全国1位の香川県で大調査。「香川県民の好きな麺料理ランキング、1位になるのはラーメンか？ NOTラーメンか？」を予想。制作の裏の裏まで読もうとする志尊が思考淳（シコウジュン）に覚醒し、キレキレの考察で進行役の森田を翻弄。正解VTRでは、香川県民が隠し続けてきた本音を次々暴露する。そして、ラーメンか、NOTラーメンか、手に汗握るの接戦に「え、ヤバイ！」「ウソでしょ!?」と一同大熱狂する。

さらに、吸引力の限界に挑むクイズや、ラーメンへの依存度を測るクイズに挑戦。ラーメンのあらたなことわざも誕生する。はたして史上最強のムダ実験の結末は？

■長濱ねるが珍解答連発！動体視力ゲームで大騒ぎ

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦。

問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できれば、大行列店の極上チーズハンバーグオムライスをゲットできる。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解でオムライスのみ、2問連続正解でチーズハンバーグもいただける。

野球経験者の志尊は「たぶんイケると思います」と動体視力に自信を見せるものの、親友・京本の大暴走に笑い転げ、「腹痛ぇ！」と腹筋崩壊。長濱もノリに任せて珍解答を連発する。

今夜も男子校のノリに巻き込まれ、人気俳優の意外な一面が大爆発！ 『Golden SixTONES』は、4月19日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES 2時間SP』

04/19（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだがか正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：志尊淳、長濱ねる

進行：森田哲矢（さらば青春の光）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/