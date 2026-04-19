【リーグドゥ】スタッド・ランス 3−2 レッドスター（日本時間4月18日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】まさにストライカーな一撃で感情爆発（実際の様子）

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、5試合ぶりとなる一撃を決めた。まるでストライカーの動き出しから決めた今季10得点目にファンが歓喜している。

リーグドゥで5位のスタッド・ランスは日本時間4月18日、第31節で4位のレッドスターとホームで対戦した。勝ち点1差の昇格を争うライバルチームとの対戦で、中村は3トップの中央で先発出場した。

すると開始早々の6分に早速結果を残す。相手ボックス手前までボールを運んだスタッド・ランスは、中央のMFティエモコ・ディアラが右サイドへ展開。MFテオ・レオーニを経由してボールは、ボックス内に抜け出した中村のもとへ。左足で収めると、最後は右足で流し込み、チームに先制点をもたらした。

5試合ぶりの一発に中村は喜びを爆発させ、アシストしたレオーニと抱き合う。さらにスライディングしながらサポーターのもとへ駆け寄り、何度も咆哮した。

このゴールにSNSのファンたちも反応。「今シーズンも2桁！すごい」「今年も2桁ゴール来ましたか！！」「敬斗ゴールはテンション上がる」「敬斗！！敬斗！！！敬斗！！！やったぜ！！！」「さすがの決定力よな」「敬斗はゴールが似合う」「感情爆発中村敬斗！」と称賛の声が並んでいる。

中村は、52分にボックス内の接触から肩を痛める場面もあったが、その後もプレーを続行。80分までプレーしチームの勝利に貢献した。（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）