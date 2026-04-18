◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節 鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）

鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＣＫの流れからＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。

× × × ×

一進一退の攻防となったが、どこか「負ける気がしない」雰囲気は漂っていた。スコアが示す通り、完勝ではないし快勝でもないが、鹿島が慌てふためく場面は一切なく、危なげなく勝ちきった試合となった。

鈴木優磨は「鹿島は全員が黒子にもなれるし、主役にもなれる。僕たちは全員が１つになって戦える」と胸を張った。

この日で言えば、豪快な右足の一振りで決勝点を奪った濃野が「主役」となったが、濃野自身は前節で川崎ＦＷマルシーニョを封じ込めるなど「黒子役」として活躍していた。この日ゴールのなかったレオセアラ、田川亨介の２トップも献身的なプレーで「黒子役」をこなすなど、一体感がチーム全体を包み込んでいる。

選手層の厚さはリーグ随一となっており、１度スタメンで好パフォーマンスを発揮できないと、次節でベンチを外れてしまうこともある状況。相当の緊張感の中でのレギュラー争いとなっているが、それでも自己アピールに走る選手は皆無であり、献身性を忘れない。

鈴木は「僕たちは全員が１つになって戦えるチーム」と力を込めた。昨季王者として“連覇”を掲げた百年構想リーグは、これで１１試合を終えて勝ち点２９。試合数で並ぶ２位ＦＣ東京との勝ち点差は６に広がった。“連覇”に向けた視界は良好だ。（岡島 智哉）