櫻坂46の秀才コンビ・小田倉麗奈＆勝又春と学ぶ【オンラインの会話術】

自分の意図が伝わらず、誤解を招いてしまったという経験が、誰しも一度はあるはず。そんな“行き違い”を防ぐために知っておきたい「言い換え」の方法を櫻坂46の秀才コンビ・小田倉麗奈さん&勝又春さんと学びましょう。今回のテーマは、オンラインで繋がる会話術。

顔を見ずに文字でのコミュニケーションをとる場合、相手の捉え方によっては誤解が生じることも。そんなとき使える“言い換え”テクとは？

今回の先生

佐藤友紀

信越放送アナウンサーを経て博士号を取得。コミュニケーション教育などを行っている。著書に『一瞬で好かれる!! すぐにつかえる言い換え図鑑』（ソーテック社）。

感情が読みにくいからこそ相手を思いやる“一手間を”

SNSをはじめネット上でのコミュニケーションが当たり前の現代。

「顔や表情がわからない文字でのコミュニケーションでは、感情が読みにくい」と佐藤友紀さん。

「文字だけでは思ったより冷たく感じたり、それぞれの読解力によって捉え方が違ってくるため、丁寧で柔らかいニュアンスの言葉に言い換えたり“！”などの記号をうまく使うなど一手間かけましょう。また相手との関係性も考慮して、友人関係なら正義感や正しさよりも共感を優先。仕事相手の場合は、結論を簡潔に伝えたり、評価や良い悪いのジャッジの速さを大事にしましょう。日頃から相手を思いやった行動と信頼を積み重ねておけば、言葉を選び間違えたとしても行き違いやトラブルなどにはなりにくいはずです」

問1. 相手との会話を広げたいとき、どんな言葉をかける？

共通の“推し”の話題で繋がる友人関係を想定。より仲を深めたい場合も、まずは個人情報を探るような会話は避けるのがベター。

相手が答えやすいのは趣味や休日の話

推し活や趣味のコミュニティなどをきっかけに、ネット上で知り合った相手ともっと仲良くなりたいときは、いきなりパーソナルエリア踏み込まないほうがベター。

「もちろん相手の年齢や住んでいる地域も気になりますが、関係性がよくわからないうちは聞かないほうがいいのかなと。共通の推しで繋がっている場合、推し活以外の趣味を聞くと話が広がりやすいかもと思います」（勝又さん）。

「いいですね。もし共通の話題が見つからない場合は『休日はどう過ごしているんですか？』などと聞いてみるのもいいでしょう」（佐藤さん）

問2. 相手からの返信がなかなかこないとき、どんなメッセージを送る？

しばらく返事がこないと気になるし、そのことが頭から離れずに想像が加速して不安になりがち。そんなときはどうする？

言い訳の余地を与える思いやりが大事

つい焦って返事を催促しがちですが、まずは相手を思いやる言葉を。

「忙しくはなかったとしても、気持ちが追いつかなくて返信できないこともあると思います。そんなときに『返信してほしい』とか『何かしちゃった？』なんて聞くと、相手に言い訳の余地がなくなってしまう。相手を気遣いながら、返事がないことに怒ってないよ、という意味の絵文字もつけます」（小田倉さん）。

「相手を責めずに共感しながら、返事はいつでもいいという一言を添えることで、相手も『忘れてた』など言い訳がしやすくなりますね」（佐藤さん）

ビジネスシーンで応用するなら？

「1通目のメールに『○日までに返信をいただけたら幸いです』と締め切りを明記しておけば、返事がないときにも、その後に『本件いかがでしょう』と伺いやすくなります」（佐藤さん）

問3. 誤解を招かないように前置きしておきたいとき、なんて送る？

言いにくいことを伝えなければいけないとか、伝えるのが難しいと感じた経験は誰にでもあるはず。“前置き”の正解は？

相手に非を感じさせない言い回しに

「『誤解させてしまうかもだけど』も考えましたが、相手の読解力が悪いみたいに感じさせてしまう。それよりも自分が言葉を伝えるのが下手だから、というニュアンスにしたほうがいいと思いました」（勝又さん）。

「『嫌な気持ちになるかもだけど…』と言われたら、相手は何か悪いことを伝えられると身構えて不安になってしまいます。でも『うまく伝えられるかわからないけど…』なら、優劣なく自分と相手との思いや考え方が違うだけの可能性があるということを、上手に伝えられそうでいいと思います」（佐藤さん）

問4. 会話をそろそろ終わらせたい、どんな言葉をかける？

長いやり取りを終わらせたいけど、会話はまだまだ続く気配。相手を嫌な気持ちにさせずに、すぐに終わらせる言葉とは。

仕方ない状況を伝えることが好感

時間をずっと気にしていたことを感じさせる言葉ではなく、気がついたらこんな時間になっていた＝会話が楽しかったとするのが正解。

「例えば『もうそろそろ寝るね』だと、それまでもずっと眠かったのかな、終わらせたかったのかなと思わせてしまいそう。あくまでもあなたとの会話に夢中になっていたふうにすることが大事だと思います」（勝又さん）。

「こちらの仕方ない状況を伝えられていてすごくいいし、さらに『またあとでね』とつけてもいいでしょう。再開するときは『時間が空いちゃってごめんね』でOKです」（佐藤さん）

小田倉麗奈

おだくら・れいな 2004年7月25日生まれ、東京都出身。三期生。ファンからはお嬢様キャラで知られ、バイオリンを弾いたり、天文台を訪れるという知的な一面も。

勝又春

かつまた・はる 2004年1月24日生まれ、京都府出身。四期生。京都大学を今春に卒業。クイズ番組に出演した際に、好成績を残したことも大きな話題に。