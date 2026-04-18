【リンツ】ドバイチョコや量り売りが大幅値下げ。直営店のお得キャンペーンまとめ

2026年4月15日現在、スイス発のチョコレートブランド「リンツ」では、様々なオトク企画を開催中。

人気のご褒美チョコをお得にゲットできる、直営店のキャンペーンをまとめました。

会員限定＆アウトレット店限定のキャンペーンも！

【ゴールドバニーチョコもらえる】

26年4月10日から5月6日までの期間、商品を7000円以上購入すると「リンツ ゴールドバニー ミルク 100ｇ」をもらえます。

また、アウトレット店舗とオンラインショップでは、7500円以上購入すると「リンツ ゴールドバニー ミルクビスケット 100g」がもらえます。

【ドバイスタイルチョコ15％オフ】

26年4月10日から5月31日までの期間、「ドバイスタイルチョコレート」シリーズから2点以上購入すると15％オフになります。

なお、アウトレット店舗やオンラインショップでも開催しています。

【ゴールドバニー2点以上で10％オフ】

26年2月16日から5月31日までの期間、リンツ ゴールドバニー商品を2点以上購入すると10％オフになります。

対象商品は「リンツ ゴールドバニーミルク 100ｇ」、「リンツ ゴールドバニー ミルクビスケット 100ｇ」、「リンツ ミニゴールドバニー 10ｇ×5個」の3つです。

【チョコ量り売り最大20％オフ】

26年4月15日現在、会員様限定の「PICK&MIX」（チョコレート量り売り）を200g以上購入すると5％オフ、300g以上購入すると10％オフ、400g以上購入すると15％オフ、500g以上の購入で最大20％オフになります。

なお、アウトレット店舗は対象外です。

【600g以上の購入で30％オフ】

26年4月15日現在、アウトレット店舗では、600g以上購入すると30％オフで購入できるボリュームディスカウントを実施しています。

なお、IPG&KMX（チョコレート島）は対象外です。

【チョコウェファーお試し価格】

26年4月15日現在、リンツ ショコラ ブティックとブティック＆カフェでは、「チョコウェファー」が3点まとめて1000円で購入できるキャンペーンを開催しています。

なお、ミルク、ダーク、ヘーゼルナッツの3種類の組み合わせが自由です。

いずれのキャンペーンも、無くなり次第終了。一部併用できない割引があるのでご注意を。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）