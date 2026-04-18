二刀流スーパースターが動かしているのは、打線だけではない。今やドジャースは、その一挙手一投足が球団の収益を押し上げる「大谷経済圏」の真っただ中にある。スペイン有力紙「マルカ」（米国版）は、その膨張ぶりと内情を詳しく報じた。

大谷翔平投手（３１）は、２０２３年１２月からドジャースに１０年７億ドル（約１１１４億円）で加入。ただ、受け取る年俸は大半を後払いにしたため、今季のフィールド上の収入は２００万ドル（約３億２０００万円）にとどまる。

その一方で、米経済誌「フォーブス」は２０６年の総収入を１億２７００万ドル（約２０２億円）、うちフィールド外収入を１億２５００万ドル（約１９９億円）と試算した。主役はもはや打席やマウンドにとどまらない。

波及は球団側に及ぶ。フォーブスの２６年球団価値ランキングでドジャースは７８億ドル（約１兆２４１８億円）に到達し、首位ヤンキースの８５億ドル（約１兆３５３２億円）との差を詰めた。背景には「ショウヘイ効果」がある。フォーブスは２０２４年、ドジャースが日本企業１２社を新規開拓し、スポンサー収入を７０００万ドル（約１１１億円）積み増したと報告。今季はユニクロが５年総額１億２５００万ドル超（約１９９億円）の契約で「ＵＮＩＱＬＯ Ｆｉｅｌｄ ａｔ Ｄｏｄｇｅｒ Ｓｔａｄｉｕｍ」の命名権を取得し、ダイソーも会見用バックボードや球場広告で露出を広げている。

熱狂は売店と収集市場にも直結する。大谷関連の限定グッズは高額でも話題を呼び、コレクター界では金色のＭＬＢロゴパッチ付きサインカードが昨年１２月、３００万ドル（約４億８０００万円）で落札された。

もはや大谷は「スタープレーヤー」の域を越えた。勝てば話題を呼び、話題が企業を呼び、企業がまた球団価値を押し上げる。ドジャースが手にしたのは一人の看板打者ではない。球団そのものを増幅させつつある野球界最大級の「金脈」である。