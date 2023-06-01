【Amazon：Turtle Beachゲーミングコントローラー セール】 セール期間：4月18日0時～5月1日23時59分

Turtle Beach Stealth Ultra

Amazonにて、Turtle Beachのゲーミングコントローラーがセール価格で販売されている。セール期間は5月1日23時59分まで。

期間中、低遅延の2.4GHzワイヤレス接続に対応した「Turtle Beach Stealth Ultra」とプレイスタイルに合わせてモジュールを交換できる「Turtle Beach Victrix Pro BFG」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Turtle Beach Stealth Ultra

低遅延ワイヤレスでXbox本体やWindows PCに素早く接続でき、さらに BluetoothでAndroid デバイスや対応スマートTVにも接続できる。高速で安定したレスポンスのタクタイルメカニカルスイッチは、標準的なボタンよりも5倍長持ちする。AntiDriftサムスティックはドリフトを排除し、正確でカスタマイズ可能な操作と調整可能なトリガーによってゲームに素早く対応できる。また、コネクテッド コマンドディスプレイは、RGBライティング、オーディオ、サムスティック、マッピング可能なボタンなどをカスタマイズできるほか、特許取得済みの技術により、スマートフォンからのSNS通知を受信することもできる。さらに、調節可能なパワーモードにより、1回の充電で最大30時間のバッテリー駆動を実現する。

Turtle Beach Victrix Pro BFG

PS5/PS4とPCでシームレスなワイヤレス接続が可能。「機能ボタン」を使用することで、ボリューム調整やスティックのキャリブレーション、マイクのミュートなどさまざまなアクションが手元で完結する。

さらに「プロファイルボタン」と同時に押すことでトーナメント用ロックシステムも利用できる。モジュール交換式で、リバーシブル左モジュール、スタンダード右モジュール、6ボタンファイトパッドモジュールの3つを同梱。4つのアナログスティックキャップ（スタンダード×2、ショート×1、トール×1）、3つの方向パッドキャップ（スタンダード×1、ひし形×1、円形×1）、4つのゲート（円形×2、八角形×2）から好みに合わせて選べる。

また、背面のクラッチスライダーを使用して、クラッチトリガーの沈み込み位置を5段階調節することができる（ヘアトリガーモード有）。