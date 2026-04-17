コーデに悩む日はこれ！【ユニクロ】1枚でサマ見えする♡「大人っぽワンピ」

朝のコーデ組みを時短しつつ、おしゃれも楽しみたい！ そんなときは、一枚でコーデが決まる「ワンピース」の出番かも。そこで今回は、大人女性に似合う上品なワンピースを【ユニクロ】からご紹介します。ラクなのに手抜きに見えない、これからの季節にぴったりなアイテムをピックアップしました。

涼しげ素材の美シルエットワンピ

【ユニクロ】「シアサッカーシャツワンピース」\4,990（税込）

凹凸があり肌離れの良さそうなシアサッカー素材で、暑くなるこれからの季節にもぴったりなワンピース。見た目にも軽やかで涼しげです。ウエストのリボンは前で結ぶことも後ろで結ぶこともでき、印象の違いを楽しめるのも魅力。襟付きできちんと感もまとえる、大人女性におすすめの一着です。

ふんわり優しげな雰囲気が魅力のリネンワンピ

【ユニクロ】「リネンブレンドVネックワンピース」\4,990（税込・セール価格）

リネン混素材ならではの軽やかさが魅力で、これからの季節に活躍が期待できるワンピース。Vネックが顔まわりに抜け感をプラス。ウエストにギャザーが入っているので自然とメリハリがつき、すっきりと見えそうです。カーディガンを羽織れば、春コーデの即戦力になってくれます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M