ハリー・ポッター×ハニーデュークス新作♡可愛すぎる魔法スイーツ雑貨登場

映画『ハリー・ポッター』の世界観を日常に取り入れられる人気ショップ「ハリー・ポッターマホウドコロ」から、心ときめく新作アイテムが登場♡舞台はホグズミード村の人気スイーツ店「ハニーデュークス」。カラフルで遊び心あふれるデザインは、まるで物語の中に入り込んだかのような気分に。アクセサリーからポーチまで揃うラインアップで、毎日のコーデに魔法のエッセンスを添えてみて。

甘くて可愛いポシェット＆ポーチ

「ハリー・ポッターハニーデュークスキャンディ型ポシェット」は、ピンクのギンガムチェックとミントグリーンのリボンが目を引く愛らしいデザイン。

サイズはW320×H130×D90mm（ショルダー620～1210mm）で、価格は5,500円。内ポケット付きで、鍵やコスメの収納にも便利です。

チャームにはバーティー・ボッツの百味ビーンズをあしらい、細部までこだわりが光ります。

「ハリー・ポッターハニーデュークスフリシャカポーチ」は3,300円、サイズはW110×H150×D15mm。

蛙チョコレートや百味ビーンズなどのお菓子モチーフが詰め込まれ、振るたびにシャカシャカと音が鳴る遊び心満点のデザイン。

クリア仕様で中身が見やすく、リップや小物の収納にぴったりです。

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百味ビーンズアクセで華やかに

「ハリー・ポッターバーティー・ボッツの百味ビーンズネックレスセット」は3,960円。

プレートネックレス（W13×H30×D2mm／チェーン全長450mm）とビーズネックレス（全長420mm）の2点セットで、重ね付けも楽しめます。

「ハリー・ポッターバーティー・ボッツの百味ビーンズピアスセット」は3,300円。

プレートピアス（W13×H30×D15mm）、三連ピアス（W9×H80×D15mm）、一粒ピアス（W9×H14×D19mm／グリーン・ピンク）の4点セットで、その日の気分に合わせて自由にコーディネート可能。

ポップなカラーとゴールドのアクセントが、シンプルな装いにも華やぎをプラスしてくれます。

コーデを彩るブレスレット

「ハリー・ポッターハニーデュークスブレスレット」は3,300円、サイズは190～225mm。百味ビーンズやキャンディモチーフのビーズに加え、蛙チョコレートやロゴパーツをあしらったデザインが特徴です。

パステルカラーの優しい色合いで、ネックレスやピアスとのセット使いもおすすめ。手元にさりげない可愛らしさをプラスしてくれます。

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s26)

魔法の世界を日常に取り入れて♡

カラフルで遊び心あふれるハニーデュークスシリーズは、持つだけで気分が上がる特別なアイテムばかり。

アクセサリーや小物に魔法のエッセンスを取り入れることで、いつものコーデがぐっと楽しくなります♪

2026年4月24日より発売される今回の新作で、ハリー・ポッターの世界観を身近に感じてみてはいかがでしょうか。自分へのご褒美にも、ギフトにもぴったりです。