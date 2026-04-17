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暴落の3月になぜ投資信託へ2.3兆円も流入したのか？過去最大の流出銘柄から学ぶ投資の落とし穴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」で「大人気投信、過去最大の売り。なぜ？」と題した動画を公開。3月に起きた歴史的な資金流入と、その裏で過去最大の流出を記録した大人気投信の明暗について解説した。



動画ではまず、3月の国内公募追加型株式投資信託（ETF除く）の資金流入額が2兆2995億円に達したことを紹介。株価暴落の真っ只中にもかかわらず、月間として過去2番目の規模となった理由を分析した。流入額ランキング上位には「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」や「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」といった定番ファンドが並び、個人投資家がパニックにならず淡々と積み立てを継続したことが浮き彫りになったと説明する。さらに、国内株式型にも7000億円超が流入しており、暴落を「安く買えるチャンス」と捉えた投資家が多数存在したと指摘した。



一方で、大人気アクティブファンド「アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信 Dコース」が過去最大の614億円の資金流出を記録した事実に言及。ガーコ氏は流出の原因をファンドの運用成績ではなく、「毎月分配型」という仕組みと暴落局面の相性の悪さにあると分析する。基準価額が下がると分配金が減額されたり、元本を取り崩す状態になったりするため、不安を感じた保有者の解約が連鎖したと解説した。



さらに、機関投資家などのプロも3月には海外債券を売り、海外株式を約2.22兆円買い越していたデータに触れ、「プロがリスクを取る方向に大きく舵を切った」と語る。個人もプロも暴落の中で買いに向かっていたことから、日本の投資文化が長期投資へと変わりつつあると分析した。



最後に、暴落時に自分の投資信託がどのような仕組みで動くかを理解しておくことの重要性を説き、投資家としての正しい心構えを伝えた。