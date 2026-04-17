櫻坂46、18日に15枚目シングルフォーメーション発表へ【What’s “KAZOKU”？】
【モデルプレス＝2026/04/17】櫻坂46が6月11日にリリースする15th Single『Lonesome rabbit／What's “KAZOKU”？』より、「What’s “KAZOKU”？」のフォーメーションが18日22時より、櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにてプレミア公開されることが決定した。
【写真】櫻坂46人気メンバー、ステージ上で号泣
『What’s “KAZOKU”？』は4月12日より放送しているMBS／TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマを担当しており、初回放送時には大きな反響があった。
4月12日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われた5th YEAR ANNIVERSARY LIVE終演後、坂道グループとしては“初”となる両A面シングル『Lonesome rabbit／What's “KAZOKU”？』を6月10日に発売することがサプライズで発表されていた。同タイミングで、7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には“6th YEAR ANNIVERSARY LIVE”を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表された。
そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結び、坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることも発表され、ファンからは大きな歓声が上がった。MUFGスタジアム（国立競技場）での公演を成功させ、さらに大きくなった櫻坂46の最新シングル。どのようなフォーメーションになるのか。（modelpress編集部）
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◆櫻坂46、国立競技場公演でサプライズ発表
『What’s “KAZOKU”？』は4月12日より放送しているMBS／TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマを担当しており、初回放送時には大きな反響があった。
◆櫻坂46、フォーメーション発表へ
そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結び、坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることも発表され、ファンからは大きな歓声が上がった。MUFGスタジアム（国立競技場）での公演を成功させ、さらに大きくなった櫻坂46の最新シングル。どのようなフォーメーションになるのか。（modelpress編集部）
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