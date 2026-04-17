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【赤羽ひとり飲み】昼から6軒ハシゴ酒・酒飲みの聖地で老舗大衆酒場から〆の町寿司まで

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

今回は“老舗の大衆酒場”や“立ち飲み”を中心に、酒飲みの聖地「赤羽」で昼から6軒を巡りました！



赤羽に到着後、早速昼から飲める老舗の大衆酒場へ。名物のジャン酎にモヒートセットを合わせ、鯉あらいやうなぎ蒲焼をつまむ贅沢な昼飲みスタート。続いて、赤羽の立ち飲みを代表する人気店へ移動し、赤星の大瓶を片手にもつ煮込みやハムカツをサクッといただきます。３軒目はゆっくりできる、そば屋飲みへ。ふきのとうの天ぷらや珍しいそば刺しなど、手の込んだ料理をアテに日本酒をクイっと。小休憩し、今度は料理のセンスが抜群の酒場で、新鮮なお刺身や苺の白和えなどを肴に美味しいお酒をじっくり味わいます。5軒目は金土は24時間営業のディープな大衆立ち飲みへ。チューハイとハムマヨでテンポ良く飲み進め、〆は町寿司へ。ヱビスビールと旬の生ほたるいか刺しで一息つき、辛口純米酒とともに握りで〆て、大満足のハシゴ酒終了。



老舗の大衆酒場から始まり、立ち飲み、そして〆の町寿司まで、ひたすら食べて飲んでを楽しむ1日になりました！赤羽に遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！