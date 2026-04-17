上田竜也、「逃亡したい」意味深投稿に「お供します！」「顔が良過ぎて言葉が頭に入ってこない」の声
元KAT-TUNの上田竜也さんは4月16日、自身のInstagramを更新。「逃亡したい」という言葉とともに自身のソロショットを投稿し、反響が寄せられました。
【写真】上田竜也、「逃亡したい」とつづる
コメントでは「私も一緒に逃亡したい」「行く行く〜」「お供します！」「顔が良過ぎて言葉が頭に入ってこない」「足の長さが際立つ上田竜也様」や、「舞台始まる時や舞台中にやたら逃亡癖ありますよね笑」「稽古真面目にやりなさい」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】上田竜也、「逃亡したい」とつづる
「逃亡癖ありますよね笑」上田さんは「誰か 俺とメリーゴーランド乗りに行かない？ 逃亡したい」とつづり、1枚の写真を投稿。スタジオのような室内でアンティーク調の白馬のオブジェにまたがる上田さんの姿です。意味深な一言が気になる投稿ですね。
「仲良しお二人の舞台楽しみです」6日には「10月の相棒と ニコイチになります」とつづり、Travis Japanの川島如恵留さんとのツーショットを公開した上田さん。川島さんと共演する舞台『ノッキンオン・ロックドドア』をまえに、逃亡したくなっているのかもしれませんね。ファンからは「仲良しお二人の舞台楽しみです」「どっちもかっこいい王子です！！」などのコメントが寄せられました。今後の活躍に注目したいですね。
(文:熱帯夜)