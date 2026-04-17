BABYMONSTERデビュー曲「SHEESH」MVが4億回再生突破

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BABYMONSTERのデビュー曲「SHEESH」のMVが、YouTubeの再生回数4億回を突破した。

■歴代K-POPガールズグループの記録として、最も速いペース

2024年4月1日の公開から747日での突破となり、これは同じ再生回数を達成した歴代K-POPガールズグループのデビュー曲MVの中で最も速いペース。

「SHEESH」のMVは、公開直後にYouTubeの「24時間以内で最も視聴された動画」で1位となり、さらにグローバル週間チャートのトップを記録。その後、1億ビュー（10日）、2億ビュー（33日）、3億ビュー（186日）と、いずれも最短記録を更新した。

音源の波及も顕著で、「SHEESH」はビルボード・グローバル Excl. U.S.チャートとビルボード・グローバル200チャートでそれぞれ18週、14週の期間、チャートイン。Spotifyのウィークリートップソンググローバルチャートでも、10週連続でチャートインを果たした。

YouTube上でのBABYMONSTERの存在感は着実に拡大中で、K-POPガールズグループの中で3番目に多い1,160万人以上の登録者を抱えており、億単位の再生回数を誇る動画は計15本。公式チャンネルの累計再生回数は、79億回を大きく超えている。

なお、BABYMONSTERは5月4日18時（日本国内は5月5日）に3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』をリリース。6月からは5大陸を網羅する第2回ワールドツアーをスタートさせ、ソウル公演を皮切りに、日本の6都市を含むアジア・オセアニア・ヨーロッパ・北米・南米全域を巡る。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

MINI ALBUM『춤（CHOOM）』

※韓国発売日：5月4日

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/