子どもが店内のゴボウとネギで剣バトル!?「それ、まだ店のもの」“無邪気”では済まされないスーパーの笑えない現実【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
夏休みのスーパー。にぎやかなはずの店内に、ふとした瞬間、空気が変わる――。接客業のリアルを描く狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」には、そんな“日常の裏側”が詰まっている。今回紹介するのは「まだ店のもの」「親のいぬ間に」。何気ない光景の中で起きるトラブルが、次第に緊張感を帯びていく。
スーパーでは、信じられないような出来事が日常的に起きている。食品をおもちゃのように扱ったり、その場で開封してしまったり――。一見すると作り話のような光景も、「実話です」と狸谷さんは断言する。自身の体験だけでなく、ほかのスタッフの経験も含め、許可を得たうえで描いているという。「盛っていると思われることもありますが、実在しているんですよね。残念ながら」と語る言葉には、現場の疲労感がにじむ。
■親の目が離れた数分で起きる“制御不能”の連鎖
問題の多くは、子どもだけが売り場に残されたときに起きる。善悪の判断がまだ難しい年齢であれば、なおさらだ。お菓子売り場では、商品を開けて食べてしまう、付録だけ抜き取るといった行為が後を絶たない。さらにエスカレートすれば、店内の野菜を手に取り、遊び始めることもある。ほんの数分の“目を離した時間”が、取り返しのつかない状況へと変わっていく。
■ごぼうの剣と長ねぎソード…店内は戦場と化した
実際に起きた出来事として語られるのが、店内での“バトル”だ。母親に「お菓子売場で待ってて」と言われた子どもたちは、やがて退屈に耐えきれず、遊び始める。手に取ったのは、ごぼうと長ねぎ。気づけばそれは“武器”となり、店内で戦いが始まっていた。周囲が騒然とするなか、付き添っていたはずの父親はスマートフォンに目を落としたまま。状況を把握しないまま時間だけが過ぎていく。
■「うちの子が何したっていうの？」崩れる責任の境界線
未会計の商品を食べた、壊した――その事実を伝えた瞬間、事態はさらに緊迫する。「うちの子が何したっていうの？」と母親が声を荒げる。現場にいるスタッフにとっては、目の前で起きた出来事でも、当事者にとっては受け入れがたい現実なのかもしれない。だが、売り場に並ぶ商品は、会計を済ませるまでは“店のもの”だ。その境界線があいまいになったとき、トラブルは一気に膨らむ。
夏休みは、子どもだけで来店するケースも増える。だからこそ、目を離さないことの大切さが問われる。安全面だけでなく、さまざまなトラブルを未然に防ぐためにも、日常の中に潜むリスクに目を向けたい。
取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。