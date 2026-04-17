久保建英、初のタイトル獲得なるか?（中編）

いまや100人を超えると言われる"欧州組"。だが、主要国でリーグ戦、カップ戦のタイトルに手が届くのはほんのひと握りに過ぎない。久保建英は、25年前に中田英寿（当時ローマ）が切り開いた道を突き進むことができるか。

【前編・久保建英、日本人初のスペインでのタイトル獲得なるか 「鬼門」で道を拓くパーソナリティとは】はこちら＞＞

４月18日（現地時間）、レアル・ソシエダ（以下ラ・レアル）の久保建英は、スペイン国王杯決勝で初のタイトル獲得に挑む。自身にとってプロ初タイトルになるが、それ以上に、スペインでプレーした歴代日本人選手で初めてのタイトルを懸けた戦いとなる。

欧州４大リーグをイングランド、スペイン、イタリア、ドイツとした場合、そのクラブに所属してタイトルを手にした日本人選手は、スペインを除けばすでにどの国にもいる。

ただし、長い歴史の中、４大リーグでタイトルを取ったことのある日本人はおよそ10人程度しかいない。幅を持たせたのは、チームの一員ではあっても、ベンチやベンチ外で過ごすことのほうが多く、試合出場時間がわずかという場合、タイトル歴に入れるべきか微妙なところがあるからだ。

たとえばイングランド、プレミアリーグではアーセナル時代の稲本潤一が2001−02シーズンに優勝を経験しているが、彼自身の出場はなかった。また昨シーズン、ブンデスリーガで優勝したバイエルンの伊藤洋輝は６試合で計250分程度の出場時間だった。ヴォルフスブルク時代にブンデスリーガで優勝している大久保嘉人も同じことが言えるだろう。

初めて栄誉を手にした日本人選手は1977−78シーズンにケルンでブンデスリーガ優勝を経験した奥寺康彦だ。以来、ざっと10人程度ということになる。



セリエAでの優勝を決めもみくちゃにされるローマの中田英寿 photo by Reuters／AFLO



長谷部誠はヴォルフスブルクで2008−09シーズンにブンデスリーガで優勝し、フランクフルトで2017−18シーズンにドイツカップ優勝。2021―22シーズンのヨーロッパリーグ優勝も特筆に値する（ヨーロッパのカップ戦ではフェイエノールトの小野伸二が2001−02シーズンにUEFAカップ優勝を成し遂げている）。

香川真司はドルトムント時代に2010−11シーズンからブンデスリーガで連覇を果たし、マンチェスター・ユナイテッド時代も2012−13シーズン、プレミアリーグで優勝した。

2010−11シーズンには、内田篤人がシャルケでドイツカップを制し、長友佑都（インテル）もコッパ・イタリアで優勝している。

【同僚、監督から最大級の賛辞】

また、岡崎慎司はレスターで2015−16シーズン、プレミアリーグ王者に輝いている。南野拓実は2019−20シーズンにリバプールでプレミアリーグ優勝し、2021−22シーズンにはFAカップ＆リーグカップを制覇。そして鎌田大地はフランクフルトで長谷部とともにヨーロッパリーグを制覇、昨シーズンはクリスタル・パレスでFAカップに優勝している。

しかし、欧州サッカー史上で最も強いインパクトを与えた日本人といえば、いまだに中田英寿ではないだろうか。

中田はセリエＡ、ペルージャでのデビュー戦で豪快なゴールを決めるなど、日本サッカーの夜明けのような華々しさを見せ、「NAKATA」の名前は世界に伝えられた。

ペルージャでチームメイトだったマルコ・マテラッツィ（ドイツワールドカップ決勝でジネディーヌ・ジダンの頭突きを受けたことで有名なイタリア代表のセンターバック）は当時、こう語っていた。

「中田は練習で『おまえ、真面目すぎるぞ』と言いたくなるほど真剣だった。自分がふざけているわけじゃないけど、こっちが引け目を感じるほどね。ただ、シリアスだったといっても、苦悩していたわけではない。ピッチでは、何かあればボールを預けることができた選手だったし、出てきた問題をすぐに解決できてしまったから」

また、86歳で亡くなったカルロ・マッツォーネ監督は、ペルージャを去る中田に対して最大級の賛辞を送っていた。

「中田は何よりも人間としてすばらしかった。時間を守ったし、いつも集中していた。プロとして与えられた課題を、いつもきっちり遂行したよ。私は（戦力的に苦しいチームで犠牲を強いる）守備的MFになることを要求した。彼はゴールに近いポジションのMFを望んでいたと思うが、愚痴ひとつこぼさなかった。彼のおかげで、日本サッカーもイタリアで市民権を得たんだ」

中田はペルージャに収まりきらない選手だった。わずか１年半で、巨額の移籍金で強豪ローマに移籍した。これだけでもニュースだったが、2000−01シーズンにはスクデット（セリエＡ優勝）を獲得したのだ。

その栄光のシーズン、中田は若きエース、フランチェスコ・トッティとの熾烈なポジション争いを強いられ、外国人枠の問題もあって年間を通じての出場機会は限られていた。しかし、出場したときの印象はけた外れだった。たとえば優勝を争うユベントスとの頂上決戦では、途中出場から２点差を追いつく試合の主役になるなど、終盤戦でスクデット獲得の英雄になったのである。

ちなみに当時のセリエＡは、現在のプレミアリーグに近いか、それ以上のまさに最高峰だった。ロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、エルナン・クレスポ、ガブリエル・バティストゥータ、アンドレイ・シェフチェンコ、マヌエル・ルイ・コスタ、ジダン、パベル・ネドベド、パオロ・マルディーニなど、世界のスーパースターが勢ぞろい。そこで日本人がスクデットを勝ち取るのは、おとぎ話のようだったのである。

ちなみに中田はパルマ時代、2001−02シーズンにユベントスを決勝で下し、コッパ・イタリアでも優勝している。

スペイン国王杯決勝アトレティコ・マドリード戦で、久保がどのような活躍を見せるか。率直に言って、中田の衝撃を越えることはないだろう。しかし久保の場合は、中田のような日本人の特性を生かしたアプローチというより、「スペイン人よりもスペイン人」という欧州化した選手としての成功を目指しているところがある。それは新たな時代の金字塔になるはずだ。

つづく