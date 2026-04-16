俳優・小芝風花（29）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】小芝風花の激変ショットや花魁姿のオフショット

これまでInstagramでは、金髪と“へそ出し”ファッションが目を引く“激変”ショットや、NHK大河ドラマ「べらぼう」で花魁役を演じた際のオフショットなど、多彩な姿を公開してきた小芝。

雰囲気一変の最新ショットに驚きの声

2026年4月16日には29歳の誕生日を迎えたことを報告し、雰囲気がガラリと変わった最新ショットも披露。「29歳になりました。20代ラストイヤ―。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと。そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること。実はそのために色々練っているのです。ふふふ。来年のきょう、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」とつづった。

この報告に、俳優の西野七瀬、声優の平野綾らが「いいね！」を付けて祝福。ファンからも「絶対幸せになってね。いつまでも大好きです」「お体大切に、今後の活躍も楽しみにしてます」といったお祝いメッセージのほか、「風花ちゃんに見えない！」「いつもと雰囲気違くて本人かわからなかった」など、驚きの声も寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）