ワンホンっぽ美女に♡ サクッととめるだけ簡単な【オトナなタイトカチモリ】の作り方

サクッととめるだけで決まるクリップは、ラフなヘアアレに使いがち。そこで今回は、加藤ナナをお手本に、ハートのクリップで作る「タイトなオトナカチモリ」の作り方をご紹介します。タイトに決めたオトナなヘアアレンジで、繊細で色っぽいニュアンスにチェンジしよう♡

サクッととめるだけで決まるクリップは、ラフなヘアアレに使いがち。それなら、いつもとは違うビシッとタイトに決めたアップヘアにあわせてみて。キュートなハートもオトナ顔にチェンジ♡

ヘアアレンジ手順

How to 頭部全体をピタッとタイトにまとめる

最初に、ヘアオイルを髪全体になじませツヤとまとまりを出しておく。前髪と後ろ髪をあわせて6:4の位置で分ける。頭部をなでつけるようにしながら、首後ろで髪全体をタイトにひとつにまとめる。

How to ねじり上げた毛束を内向きに折りたたむ

まとめた毛束を、後頭部に沿わせるように持ち上げながらねじる。毛先付近までねじったら、毛先を下に向けて毛束を半分に折る。このとき折り目となる位置を持って1回ひねっておく。

How to 縦長の形をキープしたおだんごを作る

残った毛先を、2で折りたたんだ部分にぐるりと巻きつけておだんご状にする。この状態でクリップをはさんで固定。おだんごのなかに毛先を入れ込まずに残しておくと、カチモリ風に仕上がる。

How to 顔まわりに極細毛束を作ってワンホンっぽく

前髪のわけ目から少量の毛束をつまみ出し、バームなどのスタイリング剤をつけてカーブした形に整える。さらに、耳前のおくれ毛も引き出して、繊細で色っぽいニュアンスを加える。