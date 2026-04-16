16日、広島市でも今年初めての「夏日」を観測しました。こんな日に青空の下で楽しみたい「バーベキュー」の施設が街中にオープンしました。



15日の雨から一転、16日は日差しが降り注ぎました。広島市中区では最高気温が26・3℃と2026年になり初めての「夏日」に。このほか、県内5地点で今年一番の暑さとなりました。



■兵庫県から

「からっとしていて、いい天気」

「暑いです。半袖でいけるくらい」





そんな陽気のなか、オープンしたのが・・・。■塚原 美緒 記者「広島駅の目の前、そんな街中の一等地でなんと、屋外バーベキューが楽しめるんです。」JR広島駅南口にある商業施設「エールエールHIROSHIMA」の屋上に16日オープンした、バーベキュー場「バベポン」です。炭や食器などは用意されていて、食材は持ち込みができるほか予約注文も可能です。運営するのは、スーパーの「ロピア」などを展開するグループの会社です。広島市内にバーベキュー場を出店するのは、エディオンピースウイング広島近くの『ヒロパ』に続いて2か所目です。背景には、アウトドア需要の高まりがあるといいます。■バベポン エールエールHIROSHIMA 石川 寛 さん「アウトドアの入口になるようなバーベキューを体験していただけるということで、選んでいただいているというのを実感しています。みなさんにバーベキューを身近に感じていただければと思うので、ぜひ遊びにきていただければと思います。」エールエール屋上に16日オープンした都市型BBQ施設、利用料金は平日1600円から。食材とドリンクを持ち込めば、利用料金のみで楽しむことができます。食材は予約することもでき、手ぶらで行っても楽しめます。広島駅から徒歩約2分と利便性もよく、さまざまなシーンで利用できそうです。 オープン記念で19日までは利用料金が1人100円です。営業は11月29日までの予定です。【2026年4月16日 放送】