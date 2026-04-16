ＮＨＫ大阪放送局制作の情報番組「ほっと関西」（月〜金曜・後６時１０分）で３年ぶりにキャスターに返り咲いた二宮直輝アナウンサーが１６日、大阪市中央区の同局で会見に臨み、「ＮＨＫのど自慢」（日曜・後１２時１５分）の後任司会者として入れ違いで東京所属となった高瀬耕造アナウンサーにエールを送った。

冒頭で「番組ＨＰで私の名前が１文字間違ってまして。『まだまだこれからだぞ』と見て思いました」と笑わせた二宮直“樹”…ではなく直輝アナ。高瀬アナによる“新生のど自慢”をどのように見ているのだろうか。

「見ていてさすがの安定感だなと思ったんですが、まだまだ安全運行という印象。高瀬さんの持ち前の軽やかな自虐と、そこからにじむ本音が徐々に出てくるんじゃないかなと思ってます」

先輩アナに“ネコをかぶりなさんな”と言わんばかりのゲキを飛ばした。

愛媛出身だが完璧な関西弁を操り、最近になって阪神タイガースのファンになったという新たな“ＢＫの顔”。「のど自慢」に例えると「今は鐘２つ…いや１個半くらいですかね。これから徐々に全部鳴らせていけるようになれば」と夕方情報番組の“チャンピオン”になることを誓っていた。