――エゴが、斬り裂く。

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2026年8月7日に公開予定の実写映画『ブルーロック』の公式Xが、登場人物のビジュアルを続々解禁。ファンは歓喜の渦に包まれている。

実写映画化『ブルーロック』に高まる期待

『ブルーロック』は2018年から『週刊少年マガジン』で連載中のサッカー漫画。高校生FW300人が、「青い監獄（ブルーロック）」という施設で世界最高のストライカーを目指し、熾烈なサバイバルを繰り広げるというストーリーだ。

2022年よりテレビアニメ化され、2024年には劇場版アニメ化。スマホゲーム化や舞台化もされている大規模コンテンツで、その人気は日本国内に留まらず、単行本発行部数は全世界累計5000万部を突破している。

実写映画化に関する情報が解禁されたのは、2025年9月のこと。2026年2月7日には製作報告会が実施され、キャスト10人が集結。主演は高橋文哉が務め、そのほか『Mr.Children』桜井和寿の長男・櫻井海音、俳優・沢村一樹の次男である野村康太などの出演が明かされた。

「製作報告会の同日には、物語の“鍵”を握る人物・絵心甚八役を窪田正孝さんが演じることも発表されています。絵心は『ブルーロック（青い監獄）プロジェクト』の管理者で、登場人物の中でも特に見た目も性格も個性的なキャラクター。その絵心を演技力の高さに定評のある窪田さんが演じることになり、公開されたビジュアルもハイクオリティーだったことで、当初は実写化を不安視していたファンの間に期待が生まれたようでした」（アニメ雑誌ライター）

この時点で発表されていたキャストは、作品の登場キャラを考えるとほんの一部だ。SNSでは、ファンによるキャストの“予想合戦”が勃発。そんな中、4月14日に新キャストが発表された。

天才・凪誠士郎を演じるのは『＆TEAM』のK

作中屈指の人気キャラ、サッカー歴半年で覚醒した天才・凪誠士郎を演じるのは『＆TEAM』のK。大企業の御曹司で、凪を見出した“超万能型プレイヤー”の御影玲王役を、第30回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞した綱啓永が務める。

そして、4月16日。《エゴが、斬り裂く。》という言葉とともに、新キャストのビジュアルの一部が公式Xにて公開された。

「凪と玲王のキャスト発表、添えられた言葉と眼鏡をつけたビジュアルから考えるに、次は2人と同じチームである剣城斬鉄役のキャストが発表されるのでしょう。公開された画像は目元のみではっきりとしませんが、ファンの間では樋口幸平さんではないかと予想されています。

樋口さんはスーパー戦隊シリーズ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』で主演を務めた、今注目の若手俳優の1人。特技はサッカーだと公表していますし、『ブルーロック』の出演者としては適任なのではないでしょうか」（前出・アニメ雑誌ライター）

ビジュアル解禁を受けて、ファンからは

《目だけでわかる！待ってたよ！》

《今から作品予習して備えます！》

《シンプルなのにめちゃくちゃ刺さる》

《この瞳の迫力、最高にエゴい……！》

など歓喜の声が。

今後も『ブルーロック』のキャスト発表に注目が集まりそうだ。