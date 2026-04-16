◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス プロアマ戦（１６日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

ツアー通算１４勝で熊本市出身の有村智恵（フリー）は、故郷への思いを胸にコースに立つ。熊本地震から１０年になる。「もう１０年たったのかと正直思ってしまう。みんなで前向きに、復興に向けて熊本県の方々が頑張ってこられた。熊本城も含めて、復興をしきれていない部分もたくさんある。自分の中で、前を向いている部分と、忘れちゃいけないなっていう部分と両方ずっと持ちながら過ごしている」と胸中を語った。

２０１６年震災後に避難所を訪れた際、試合を見たいという被災者からの声を聞いて励みになった。「こんな状況下でも、ゴルフを見たいって思ってくださっているんだなって。楽しみにしてくれている方がたくさんいるこの地でプレーできることがうれしい。熊本の皆さんの前でいいプレーをして、皆さんに楽しんでもらえるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。

２０２４年４月に双子を出産し、２児の母になった。子育てに軸を置きながら昨年ツアーに復帰し、今季３戦目を迎える。ヤマハレディースでは首を寝違えるアクシデントがあった。「楽しくなっちゃって、練習日にとことんやったら試合の日の朝に寝違えた。昔の感じでやりすぎちゃった。運動会でケガをするお父さんの気持ちが分かります」と苦笑い。

今週は練習したい気持ちをセーブしながら、調整を続けてきた。「不安な部分もあるけど、明日は楽しみな組なので、思いきってやりたい」。第１ラウンドは熊本出身の計７１勝トリオがそろった。ツアー５０勝の不動裕理と、同７勝の笠りつ子と同組で回る。大勢のギャラリーがつくことは間違いない。子どもたちも応援に駆けつける予定だ。（高木 恵）