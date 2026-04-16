【実録】SNSで見てしまった“ありえない光景”…1年付きあった彼氏と親友が【まさかの裏切り】！？証拠を突きつけた私の“痛快すぎる結末”とは...？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！順調だったはずの彼との関係が、ある日SNSをきっかけに一変してしまいます。親友と彼の“まさかの関係”に気づいた主人公が、冷静に証拠を集めて仕掛けた反撃とは一体…？

私には、交際して1年になる大好きな彼氏がいました。毎日のように連絡を取りあい、休日は必ずデートをするような、誰もが羨むラブラブな関係でした。

ある日、家でくつろぎながら、SNSのタイムラインを眺めていたときのこと。親友が投稿したストーリーに、ふと目が止まりました。

そこには、顔こそ隠れていたものの、見覚えのある服装の男性が写っていたのです。

よく見ると、その男性の手には私が彼氏にプレゼントしたペアリングとまったく同じものが光っていました。

その瞬間、心臓がドクンと大きく鳴り、不安が一気に押し寄せてきました。