【実録】SNSで見てしまった“ありえない光景”…1年付きあった彼氏と親友が【まさかの裏切り】！？証拠を突きつけた私の“痛快すぎる結末”とは...？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！順調だったはずの彼との関係が、ある日SNSをきっかけに一変してしまいます。親友と彼の“まさかの関係”に気づいた主人公が、冷静に証拠を集めて仕掛けた反撃とは一体…？
順調だった恋が一転…SNSで見つけた“見覚えのある影”
私には、交際して1年になる大好きな彼氏がいました。毎日のように連絡を取りあい、休日は必ずデートをするような、誰もが羨むラブラブな関係でした。
ある日、家でくつろぎながら、SNSのタイムラインを眺めていたときのこと。親友が投稿したストーリーに、ふと目が止まりました。
そこには、顔こそ隠れていたものの、見覚えのある服装の男性が写っていたのです。
よく見ると、その男性の手には私が彼氏にプレゼントしたペアリングとまったく同じものが光っていました。
その瞬間、心臓がドクンと大きく鳴り、不安が一気に押し寄せてきました。
友人の投稿に映る“彼氏”…浮気の疑念と静かな決意
彼ではないことを祈りながら、ストーリーに写る男性の姿を拡大して確認しました。しかし、着ているシャツの柄も、特徴的な時計も、どう見ても彼そのもの。
親友と彼氏が裏で繋がっているかもしれない──。
その事実に気づいた瞬間、手が震えました。怒りと悲しみが込み上げ、すぐに電話をかけたくなりましたが、ぐっと堪えます。ここで感情的に問い詰めても、きっと言い逃れされるだけ。
そう思った私は、震える指でストーリーをスクリーンショットしました。「絶対に逃がさない」静かな怒りとともに、そう心に誓ったのです。
そして翌日、私はある行動に出ます…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部