大型連休だからこそ、DIYや大掃除を！GWにおすすめしたいおうちでの過ごし方
2026年のゴールデンウィークは最大12連休！例年より長い休暇のため、持て余してしまう人も多いのでは？本記事では、ウォーカープラス編集部おすすめのおうちでの過ごし方を紹介。
【写真】2026年のGWはいつからいつまで？
■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？
今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日・祝)の「憲法記念日」、4日(月・祝)の「みどりの日」、5日(火・祝)の「こどもの日」、そして6日(水・振休)の振替休日と休日が続く。7日(木)、8日(金)の平日を休めば9日(土)、10日(日)を合わせて最大12連休となる。4月27日(月)、28日(火)も休めるという人は25日(土)・26日(日)もつながるので、なんと16連休に！
おでかけやレジャーを楽しむ人はもちろん、家でゆっくり過ごすという人も、連休の期間をはじめ、銀行、病院など生活に関わる施設や機関の対応は気になるところ。今年の連休カレンダーや特に気をつけたい施設を、ゴールデンウィーク前にチェックしておこう。
■【おすすめ1】DIYに没頭する
1年の中でもなかなかない大型連休だからこそ、時間を忘れて取り組めるDIYを。簡単な組み立て式の家具も、塗装などでアレンジすればオリジナリティあふれる作品に！また、ワークショップに参加すれば、初心者でも本格的なDIYに挑戦できる。
【編集部がピックアップ】
・「CAINZ DIY Style」
「カインズ」のDIY総合サイト。全国各地の店舗で開催されるワークショップがズラリと並び、レンタル工具も紹介している。
・「IKEA」のインテリア
「IKEA」の家具はすべて組み立て式のため、気軽にDIY気分が味わえる。公式オンラインショップでは「DIYグッズ」のカテゴリも設けられているので、気になるものを探そう。
■【おすすめ2】シール作りを楽しむ
子どもから大人まで、性別問わず大流行している“シール帳”。さまざまなシールを集めて手帳に貼り、家族や友人との交換を楽しむ遊びだが、おうち時間を利用してオリジナルのシール作りにトライしてみてはいかがだろうか。
市販のシールに、100円ショップやバラエティショップで手に入るレジン、ネイルパーツなどでアレンジして簡単に作れるので、思い立ったその日に取り掛かれるのもポイントだ。
■【おすすめ3】掃除をして連休明けも快適に
平日や週末にはあまり気乗りしない大掃除。ゴールデンウィークのうちに部屋中をピカピカにしておけば、連休明けの忙しない日々も快適に過ごせるはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「住まいのおそうじガイド」
花王株式会社が運営する、効果的な掃除方法やライフスタイルに役立つ情報を紹介するサイト。場所別の基本的な掃除方法や汚れの種類別対策など、原因からおすすめアイテムまで細かく解説している。
■【おすすめ4】ガーデニングで生活に彩りを
連休だからこそ没頭できる庭の手入れとあわせて、ガーデニングにも挑戦を。好きな草花を植えれば、自分だけのお気に入り空間に。園芸センターに出向いて、植物に囲まれるだけでもリフレッシュできる。
また、4〜5月は観葉植物の植え替えの時季としても最適と言われているので、ゴールデンウィーク中に取り組んでおこう。
ほかにも、ウォーカープラスの「GW特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、ゴールデンウィークを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】2026年のGWはいつからいつまで？
■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？
今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日・祝)の「憲法記念日」、4日(月・祝)の「みどりの日」、5日(火・祝)の「こどもの日」、そして6日(水・振休)の振替休日と休日が続く。7日(木)、8日(金)の平日を休めば9日(土)、10日(日)を合わせて最大12連休となる。4月27日(月)、28日(火)も休めるという人は25日(土)・26日(日)もつながるので、なんと16連休に！
■【おすすめ1】DIYに没頭する
1年の中でもなかなかない大型連休だからこそ、時間を忘れて取り組めるDIYを。簡単な組み立て式の家具も、塗装などでアレンジすればオリジナリティあふれる作品に！また、ワークショップに参加すれば、初心者でも本格的なDIYに挑戦できる。
【編集部がピックアップ】
・「CAINZ DIY Style」
「カインズ」のDIY総合サイト。全国各地の店舗で開催されるワークショップがズラリと並び、レンタル工具も紹介している。
・「IKEA」のインテリア
「IKEA」の家具はすべて組み立て式のため、気軽にDIY気分が味わえる。公式オンラインショップでは「DIYグッズ」のカテゴリも設けられているので、気になるものを探そう。
■【おすすめ2】シール作りを楽しむ
子どもから大人まで、性別問わず大流行している“シール帳”。さまざまなシールを集めて手帳に貼り、家族や友人との交換を楽しむ遊びだが、おうち時間を利用してオリジナルのシール作りにトライしてみてはいかがだろうか。
市販のシールに、100円ショップやバラエティショップで手に入るレジン、ネイルパーツなどでアレンジして簡単に作れるので、思い立ったその日に取り掛かれるのもポイントだ。
■【おすすめ3】掃除をして連休明けも快適に
平日や週末にはあまり気乗りしない大掃除。ゴールデンウィークのうちに部屋中をピカピカにしておけば、連休明けの忙しない日々も快適に過ごせるはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「住まいのおそうじガイド」
花王株式会社が運営する、効果的な掃除方法やライフスタイルに役立つ情報を紹介するサイト。場所別の基本的な掃除方法や汚れの種類別対策など、原因からおすすめアイテムまで細かく解説している。
■【おすすめ4】ガーデニングで生活に彩りを
連休だからこそ没頭できる庭の手入れとあわせて、ガーデニングにも挑戦を。好きな草花を植えれば、自分だけのお気に入り空間に。園芸センターに出向いて、植物に囲まれるだけでもリフレッシュできる。
また、4〜5月は観葉植物の植え替えの時季としても最適と言われているので、ゴールデンウィーク中に取り組んでおこう。
ほかにも、ウォーカープラスの「GW特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、ゴールデンウィークを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
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