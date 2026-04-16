【略語クイズ】「ミラコ」はなんの略？一度は泊まってみたい憧れのホテル！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ミラコ」はなんの略語？
「ミラコ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、東京ディズニーシーのパークのなかにあるホテル！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」を略した言葉でした！
ミラコとは、東京ディズニーシーのパーク内にある「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」のこと。
イタリアンクラシックをコンセプトにした空間で、パークの様子を眺めながら宿泊することができるのが魅力の人気宿泊施設です。
宿泊者限定グッズを購入することができたり、一般のゲストより早くパークに入園できたりする、宿泊者特典も充実していますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『東京ディズニーリゾート 公式サイト』
・『CASTEL』
ライター Ray WEB編集部