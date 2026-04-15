FILAとチヨダの限定厚底スニーカー♡スタイルアップ新作登場

履くだけでスタイルアップが叶うトレンドシューズが登場♡FILAとチヨダのコラボから、限定厚底スニーカーが発売されました。存在感のあるデザインと快適な履き心地で、デイリーコーデを格上げしてくれる一足。注目モデル・瀬川陽菜乃さんの着こなしにも注目です♪

注目の3モデルラインナップ♡

FILA Potent FC-5264W

今回登場したのは3モデル。「Potent（FC-5264W）」は7,590円（税込）、サイズ23.0～25.0cm。

アイボリー/ブルー、ホワイト/ブラック、ホワイト/グリーン、ホワイト/ライトグレーの4色展開。

FILA Balena FC-5246W

「Balena（FC-5246W）」は8,690円（税込）、サイズ23.0～25.0cm。

ベージュ、ブラック、グレー/サックス、マルチカラー/グリーンの4色展開。

FILA Libero FC-5265Ｊ

「Libero（FC-5265J）」は5,940円（税込）、サイズ21.0～23.5cmでジュニア向け。

全4色を展開しています。

Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

厚底でスタイルアップ♡

ダイナミックなチャンキーソールが特徴で、自然な脚長効果を実現。メッシュ素材と異素材の組み合わせにより、通気性とデザイン性を両立しています。

ストリートスタイルからカジュアルコーデまで、幅広く合わせやすいのも魅力です。

モデル着用で魅力アップ♡

モデルの瀬川陽菜乃さんがプロモーションに登場。「自分をアゲる、アツゾコ革命♡」をテーマに、若々しくトレンド感のあるコーディネートを提案しています。

日常コーデの参考にもなるスタイリングが注目です。

足元から旬スタイルに

FILAとチヨダの厚底スニーカーは、トレンドと実用性を兼ね備えた今季注目のアイテム♡履くだけでコーデが一気に今っぽくなるので、ファッションの幅も広がります。

ぜひお気に入りの一足を見つけて、足元からおしゃれを楽しんでみてください♪