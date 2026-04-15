和なムードがたまらないタテ型トートも！スヌーピーデザインの「ROOTOTE」に注目
スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」では、トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE」のスヌーピーデザインを販売中。使いやすさとデザイン性を兼ね備えた3つのシリーズをチェックしていこう。
【写真】スヌーピーデザインの「ROOTOTE」！目移り必至の5種類を見る
■和なムードがたまらない！“前かけ”をイメージしたタテ型トート
酒蔵などで使われる前かけをイメージしたという「TALL マエカケ」(各4180円)。3つのバリエーションのすべてに富士山のモチーフが使われているのも特徴。アートはキュートだがプリント方法は超本格的で、着色抜染という日本の伝統的な染色手法を取り入れているのだそう。トートとしてもショルダーとしても使える2WAYというのもうれしい！
■リサイクルコットンが使われたアイテムは2種類あり
環境負荷に配慮してリサイクルコットンが使われたアイテムは2タイプの展開。カラーごとに異なるスヌーピーのアートがかわいく、それぞれ全6色の楽しい色使いにも注目したい。
スマホサイズの「babyroo リサイクルコットン」(各1760円)は、いつでも身につけられる便利アイテム。コミック「PEANUTS」の75周年をお祝いするピーナッツギャングが、刺しゅうデザインで表現されている。
A4のファイルもすっぽり入る「TALL リサイクルコットン」(各2420円)は、色違いで欲しくなること請け合い！春夏のコーディネートに映えるカラー展開なので、差し色として取り入れるのもおすすめだ。
■ガーデニングバッグを思わせる「ポケッツ」はレジャーにもぴったり
丸底のバケツ型トートにいくつものポケットを備えたシリーズは、大容量の「DELI」と小ぶりな「babyroo」の2サイズ。
「DELI ポケッツ」(各4950円)は、収納力抜群！外面のポケットは5つあり、小物を整理して収納できる。ショルダーとトートの2WAYで、持ち運びもラクラク。毎日使いたくなるデザインも高ポイントだ。
「babyroo ポケッツ」(各4290円)は、ちょっとそこまでのおでかけではこれひとつで、旅行など荷物の多いシーンでは貴重品をまとめた2個持ちで大活躍。小さいけれど外ポケットの数は4つもある優れもの！
以上のアイテムは「スヌーピータウンショップ」でも取り扱い中！店舗により品ぞろえが異なるので、詳しくは近くのショップに問い合わせを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーデザインの「ROOTOTE」！目移り必至の5種類を見る
■和なムードがたまらない！“前かけ”をイメージしたタテ型トート
■リサイクルコットンが使われたアイテムは2種類あり
環境負荷に配慮してリサイクルコットンが使われたアイテムは2タイプの展開。カラーごとに異なるスヌーピーのアートがかわいく、それぞれ全6色の楽しい色使いにも注目したい。
スマホサイズの「babyroo リサイクルコットン」(各1760円)は、いつでも身につけられる便利アイテム。コミック「PEANUTS」の75周年をお祝いするピーナッツギャングが、刺しゅうデザインで表現されている。
A4のファイルもすっぽり入る「TALL リサイクルコットン」(各2420円)は、色違いで欲しくなること請け合い！春夏のコーディネートに映えるカラー展開なので、差し色として取り入れるのもおすすめだ。
■ガーデニングバッグを思わせる「ポケッツ」はレジャーにもぴったり
丸底のバケツ型トートにいくつものポケットを備えたシリーズは、大容量の「DELI」と小ぶりな「babyroo」の2サイズ。
「DELI ポケッツ」(各4950円)は、収納力抜群！外面のポケットは5つあり、小物を整理して収納できる。ショルダーとトートの2WAYで、持ち運びもラクラク。毎日使いたくなるデザインも高ポイントだ。
「babyroo ポケッツ」(各4290円)は、ちょっとそこまでのおでかけではこれひとつで、旅行など荷物の多いシーンでは貴重品をまとめた2個持ちで大活躍。小さいけれど外ポケットの数は4つもある優れもの！
以上のアイテムは「スヌーピータウンショップ」でも取り扱い中！店舗により品ぞろえが異なるので、詳しくは近くのショップに問い合わせを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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