BTS新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、K−POPアーティストの記録を達成した。米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で、3週連続1位となった。韓国の歌手初で、最長期間トップを維持した記録だ。

韓国メディアのスポーツ朝鮮は15日「グループのアルバムが同チャートで3週連続で首位に立ったのは、12年以降初めて。1週目のトップだった時（4日付）は、14年12月にビルボード・ユニット集計が導入されて以来、64万1000枚のアルバムユニットというグループ最高記録を達成している。発売初週のアルバム販売枚数（実物およびデジタル購入枚数）は、過去10年で発表されたグループアルバムの中で最高記録を更新した。SEAユニット（ストリーミング回数を換算した販売量）は、BTSの歴代作品の中で最も多くの週間ストリーミング成績を更新した」と報じた。

またタイトル曲「SWIM（スイム）」は、米ビルボード「ホット100」で、3週連続トップ5に入った。14日に公式サイトのチャート予告記事によると、メインソングチャート（18日付）で5位にランクインした。4日付のチャートで首位になり、3週連続で上位を占めた。

他に「グローバル200」「グローバル（米国以外）」「デジタルソングセールズ」チャートでは、3週連続で1位を獲得した。米エンターテインメント産業データ調査会社ルミネートによると、「SWIM」は「グローバル200」（集計期間：3日〜9日）で、8330万回のストリーミングと4万4000件のダウンロード販売数を記録し、首位に立った。

K−POP記録を更新したBTSは、17日と18日に東京ドームでワールドツアー「ARIRANG」を開催する。その後、北米、欧州、南米、アジアなどで公演を続ける。