セサミストリートが“ドット絵”に！エルモやクッキーモンスターの「ピクセルアートくじ」がファミマオンラインに登場
エルモ、クッキーモンスター、アビーにカウント伯爵――。おなじみの「セサミストリート」の仲間たちが、レトロかわいい“ピクセルアート”になった「セサミストリート ピクセルアートコレクション！ ファミマオンラインくじ」が、2026年4月15日(水)から5月15日(金)までの期間限定で登場する。1回880円(送料別)。販路はファミマオンラインのみで、店頭での取り扱いはない。
【画像】A賞〜G賞+ラスト賞を全チェック！各賞品を見る
今回のくじの特徴は、すべてのキャラクターがピクセル(ドット絵)タッチで描かれていること。8ビットゲームのような懐かしさとセサミストリートのカラフルな世界観がかけ合わさった、ちょっとクセになるデザインだ。登場するのはエルモ、クッキーモンスター、アビー、カウント伯爵、ビッグバード、オスカー、バート、アーニー、グローバーの全9キャラクター。
■A賞・アクリルブロックセット
目玉となるA賞は「ピクセルアクリルブロックセット」(全1種)。エルモ、クッキーモンスター、アビー、カウント伯爵の4体がセットになった、高さ約100ミリのアクリルブロック。ピクセルアートのカクカクしたシルエットが再現されていて、デスクや棚にちょこんと並べるだけでレトロポップな世界が広がる。
■B賞・スマホリング
B賞の「ピクセルスマホリング」は、エルモ(赤)、クッキーモンスター(青)、アビー(ピンク)、カウント伯爵(パープル)の全4種。ピクセルアートの“顔アップ”がスマホの背面にくるのは、さりげなくかわいい。
■C賞・マグカップ
C賞の「ピクセルマグカップ」(全4種)は、白地のマグにピクセルアートのフェイスがドンと映えるデザイン。エルモ、クッキーモンスター、アビー、カウント伯爵の4種がラインナップされている。
■D賞・ハンドタオル
D賞の「ピクセルハンドタオル」(全4種)は、200×200ミリの綿素材。エルモの性格を表したような太陽やクッキーモンスターの大好物クッキー、カウント伯爵のハートと、キャラクターごとに添えられたアイコンもポイント。
■E賞・コースター
E賞は「ピクセルコースター」(全4種)。キャラクターカラーの円のなかに、ピクセルタッチの表情がアップで入ったデザイン。コースターとしてはもちろん、デスクのアクセサリー置きにしてもサマになる。
■ F賞・ステッカー&G賞・缶バッジ
F賞の「ピクセルステッカー」(全9種)は、エルモやビッグバードをはじめとしたキャラクターたちがラインナップされたアイテム。上下に同じキャラクターが反転配置されたトランプのようなユニークなレイアウトが目を引く。
G賞の「ピクセル缶バッジ」(全9種)も同じく9種類のデザインを展開。バッグやポーチにつけて“推し”をアピールするもよし、全種類並べてコレクションするもよし。
■ラスト賞・クリアポーチ
ラスト賞は、レトロなブラウン管テレビの画面にセサミストリートの仲間たちが勢ぞろいした「ピクセルクリアポーチ」(全1種)。センター以外はクリア素材で中身がひと目でわかるから、使いたいものをサッと取り出せる。推しグッズを入れて“見せる収納”にするのもおすすめだ。
ピクセルアートのセサミストリートは、ありそうでなかった新鮮な組み合わせ。気になる人は、2026年4月15日(水)のスタートと同時にファミマオンラインをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
今回のくじの特徴は、すべてのキャラクターがピクセル(ドット絵)タッチで描かれていること。8ビットゲームのような懐かしさとセサミストリートのカラフルな世界観がかけ合わさった、ちょっとクセになるデザインだ。登場するのはエルモ、クッキーモンスター、アビー、カウント伯爵、ビッグバード、オスカー、バート、アーニー、グローバーの全9キャラクター。
■A賞・アクリルブロックセット
目玉となるA賞は「ピクセルアクリルブロックセット」(全1種)。エルモ、クッキーモンスター、アビー、カウント伯爵の4体がセットになった、高さ約100ミリのアクリルブロック。ピクセルアートのカクカクしたシルエットが再現されていて、デスクや棚にちょこんと並べるだけでレトロポップな世界が広がる。
■B賞・スマホリング
B賞の「ピクセルスマホリング」は、エルモ(赤)、クッキーモンスター(青)、アビー(ピンク)、カウント伯爵(パープル)の全4種。ピクセルアートの“顔アップ”がスマホの背面にくるのは、さりげなくかわいい。
■C賞・マグカップ
C賞の「ピクセルマグカップ」(全4種)は、白地のマグにピクセルアートのフェイスがドンと映えるデザイン。エルモ、クッキーモンスター、アビー、カウント伯爵の4種がラインナップされている。
■D賞・ハンドタオル
D賞の「ピクセルハンドタオル」(全4種)は、200×200ミリの綿素材。エルモの性格を表したような太陽やクッキーモンスターの大好物クッキー、カウント伯爵のハートと、キャラクターごとに添えられたアイコンもポイント。
■E賞・コースター
E賞は「ピクセルコースター」(全4種)。キャラクターカラーの円のなかに、ピクセルタッチの表情がアップで入ったデザイン。コースターとしてはもちろん、デスクのアクセサリー置きにしてもサマになる。
■ F賞・ステッカー&G賞・缶バッジ
F賞の「ピクセルステッカー」(全9種)は、エルモやビッグバードをはじめとしたキャラクターたちがラインナップされたアイテム。上下に同じキャラクターが反転配置されたトランプのようなユニークなレイアウトが目を引く。
G賞の「ピクセル缶バッジ」(全9種)も同じく9種類のデザインを展開。バッグやポーチにつけて“推し”をアピールするもよし、全種類並べてコレクションするもよし。
■ラスト賞・クリアポーチ
ラスト賞は、レトロなブラウン管テレビの画面にセサミストリートの仲間たちが勢ぞろいした「ピクセルクリアポーチ」(全1種)。センター以外はクリア素材で中身がひと目でわかるから、使いたいものをサッと取り出せる。推しグッズを入れて“見せる収納”にするのもおすすめだ。
ピクセルアートのセサミストリートは、ありそうでなかった新鮮な組み合わせ。気になる人は、2026年4月15日(水)のスタートと同時にファミマオンラインをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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