【まとめ】戦争中なのにオルカン最高値更新！株価が上がる5つの理由と「世界の成長に投資してる」長期投資の極意
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資産運用アドバイザーのガーコ氏が「戦争中なのに、オルカン最高値更新。なぜ？」と題した動画を公開した。動画では、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）が最高値を更新した背景や、不安定な情勢下でも株価が上昇する理由について解説している。
中東情勢の不安が続く中、通称「オルカン」が最高値を更新し、NISAなどで購入した投資家全員が含み益の状態となっている。さらに、S&P500の最高値接近やNASDAQの10日連続上昇、半導体指数（SOX）の最高値更新など、米国市場全体が力強い動きを見せている。ガーコ氏は「3月に『含み損が怖い』と思った方。あの時ホールドを続けた先に、今日の最高値がある」と語り、投資家を称賛した。
続いて、戦争中にもかかわらず株価が上昇する理由として5つのポイントを提示した。イランとの交渉進展への期待や、歴史的な空売りの踏み上げ（ショートスクイーズ）、VIX指数の低下に伴うシステムトレードからの機械的な資金流入などを指摘。さらに、買い遅れを恐れる投資家心理（FOMO）や、JPモルガンやゴールドマン・サックスなど米国企業の決算が好調であることも相場を押し上げていると分析した。
今後の相場を左右する注目ポイントとしては、イランとの交渉再開の行方、FRBの金利政策、本格化する米国テック企業の決算、そして日銀の政策決定会合の4点を挙げた。特に日銀の動向については、「官邸サイドは利上げに慎重」であり、中東情勢が不透明な中で様子見となる可能性が高まっていると解説している。
動画の終盤では、ウォーレン・バフェットの師匠であるベンジャミン・グレアムが提唱した「ミスター・マーケット」の例え話が紹介された。ガーコは、短期的な相場の気分に振り回されるのではなく、「世界中の企業が成長して、利益を積み上げた結果」に目を向けるべきだと語った。最後に、長期投資家に向けて「淡々と積み立てて、淡々とホールド。ミスター・マーケットが泣いて来ても、笑って来ても、僕らがやることは変わらない」と強調して締めくくった。日々のニュースに一喜一憂せず、世界の成長を信じて投資を継続する視点が重要だ。
中東情勢の不安が続く中、通称「オルカン」が最高値を更新し、NISAなどで購入した投資家全員が含み益の状態となっている。さらに、S&P500の最高値接近やNASDAQの10日連続上昇、半導体指数（SOX）の最高値更新など、米国市場全体が力強い動きを見せている。ガーコ氏は「3月に『含み損が怖い』と思った方。あの時ホールドを続けた先に、今日の最高値がある」と語り、投資家を称賛した。
続いて、戦争中にもかかわらず株価が上昇する理由として5つのポイントを提示した。イランとの交渉進展への期待や、歴史的な空売りの踏み上げ（ショートスクイーズ）、VIX指数の低下に伴うシステムトレードからの機械的な資金流入などを指摘。さらに、買い遅れを恐れる投資家心理（FOMO）や、JPモルガンやゴールドマン・サックスなど米国企業の決算が好調であることも相場を押し上げていると分析した。
今後の相場を左右する注目ポイントとしては、イランとの交渉再開の行方、FRBの金利政策、本格化する米国テック企業の決算、そして日銀の政策決定会合の4点を挙げた。特に日銀の動向については、「官邸サイドは利上げに慎重」であり、中東情勢が不透明な中で様子見となる可能性が高まっていると解説している。
動画の終盤では、ウォーレン・バフェットの師匠であるベンジャミン・グレアムが提唱した「ミスター・マーケット」の例え話が紹介された。ガーコは、短期的な相場の気分に振り回されるのではなく、「世界中の企業が成長して、利益を積み上げた結果」に目を向けるべきだと語った。最後に、長期投資家に向けて「淡々と積み立てて、淡々とホールド。ミスター・マーケットが泣いて来ても、笑って来ても、僕らがやることは変わらない」と強調して締めくくった。日々のニュースに一喜一憂せず、世界の成長を信じて投資を継続する視点が重要だ。
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