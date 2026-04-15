aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が15日までに、ユニークな誕生パーティー写真を公開した。

26歳の誕生日だった11日、自身のSNSアカウントに「すべての4＼11誕生日のみなさん、お誕生日おめでとうございます。ウッセンパ（笑ってはいけないパーティー）に参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。頑張ってもできなかったように思いますが、驚くべきことに、やり遂げました」という文とともに、複数枚の写真を掲載した。

「カリナの笑ってはいけない誕生日パーティー」の収録に参加した様子を写真に収めた。韓国メディアのニュースエンは14日「カリナは、真っ白なホルターネックドレスを身にまとい、清楚（せいそ）なビジュアルを披露した。同時に公開された短い動画には、カリナと、親しい女優の（ドラマ・ペントハウスに出演した）ハン・スアが登場した。2人は恐竜のお面をかぶり、キスをするいたずらなポーズで、楽しい雰囲気を作った。カリナはハン・スアについて『私の周りで、変わったお姉さんNO・1』と表現したこともある」と報じた。