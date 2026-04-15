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【食欲直結】土鍋ご飯と宝石箱のような小鉢！和食職人が作る至福の朝ごはんに密着

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「和食職人さんがつくる朝ごはん 早朝から古民家が満席になる朝食作りに密着」を公開しました。早朝から満席になるという人気の古民家で、和食職人が手間暇をかけて豪華な朝食を仕込む様子に密着しています。



動画は、職人が見事な手さばきで大きなブリを捌き、切り身にしていくシーンから始まります。続いて紹介されたのは、薬味として使うネギの仕込み。「ネギ洗い」と呼ばれる工程では、刻んだネギを水にさらし、しっかりと絞って粘りとクセを取り除きます。「薬味なんで、邪魔にならんように、ネギが主役にならないようにクセ抜いたるんです」と語り、細部へのこだわりを見せました。



だし巻き卵の調理では、カジカやサバなどの白身と青魚の混合出汁を使用し、水溶き片栗粉を少し加えることで「出汁が逃げない」というプロの技を披露。銅製の卵焼き器で幾重にも巻かれ、美しく焼き上げられていきます。さらに、色とりどりの小鉢が木箱に敷き詰められ、花が添えられると、まるで宝石箱のような仕上がりに。最後は山形県産「雪若丸」を土鍋でふっくらと炊き上げ、焼き魚や味噌汁とともに、目にも舌にも美味しい豪華な朝食が完成しました。



一つ一つの工程に職人の矜持が感じられる映像は、料理の奥深さと楽しさを教えてくれます。



【レシピ】職人の技が光る 朝食の主な献立とポイント



・薬味ネギの仕込み

刻んだネギを水にさらし、揉み込むようにして絞る「ネギ洗い」で、特有の粘りと緑色の汁を取り除き、クセを消す。



・だし巻き卵

卵に調味料を加え、水溶き片栗粉を少し入れるのがポイント。片栗粉を入れることで出汁が逃げず、ふっくらとジューシーに仕上がる。出汁はカジカやサバなどの合わせ出汁を使用する。



・小鉢の盛り付け（木箱）

きんぴらごぼう、だし巻き卵、厚揚げの煮物、とさかのりなど多彩なおかずを小さな器に盛り付け、木箱に並べる。花や葉をあしらって視覚的な美しさを演出する。



・ご飯

山形県産のブランド米「雪若丸」を使用し、土鍋で丁寧に炊き上げる。