花粉やホコリに効く!? 注目のサプリほか【カラダにいいもの大賞】ファイナリスト4点

anan春の「カラダにいいもの大賞2026」。いまanan世代が気になる“カラダにいい”の最新情報をお届けいたします。ここでは、ファイナリストに選ばれた商品を4点ご紹介。

隠岐の西ノ島産海藻ツルアラメ〈60粒〉

花粉・ハウスダスト対策に！ 島根県・西ノ島町の海藻ツルアラメのサプリ

花粉やホコリなどによる鼻や目の不快感対策に。カラダに優しい、新たな成分を試してみたいなら、海藻由来はいかが？ こちらは、島根県・隠岐の西ノ島産の希少な海藻「ツルアラメ」を高濃度に配合した機能性表示食品。花粉などによる、目や鼻の不快感を軽減するポリフェノール「フロロタンニン」を豊富に含有しています。

フロロタンニンは、アレルギー症状発症のきっかけとなる、ヒスタミンと細胞がくっつくのをブロックしてくれることが研究で判明。また、抗酸化性、抗菌性、抗炎症性など多くの生理機能が報告されているのですが、とても苦味があり、そのまま食べるには難しい海藻。

そこで登場したサプリ。同時に水溶性食物繊維を補え、免疫力アップも期待できるフコイダンも豊富なので、カラダを内側から整えてくれる効果に期待大です。

アクアキュット

お風呂に入りながら、EMSで引き締めトレーニング

入浴中に座るだけでできる、インナートレーニングを始めませんか？ 女性のカラダを支える骨盤底筋は、普段意識しにくいインナーマッスル。骨盤底筋が弱まると尿漏れなどのトラブルを招きますが、実はこれ、高齢女性だけの問題ではないんです。座りっぱなしの時間が長い人、運動不足の人は骨盤底筋が硬くなったり弱くなったりしがち。その結果、下腹がぽっこり出たり、お尻が垂れたりとスタイルが悪化。それだけでなく、骨盤底筋の硬さは骨盤内の血流の悪化を招き、腰痛や月経トラブルを引き起こすことだってあるんです。

そこで試したいのが、入浴中に使うために開発された、EMSトレーニングマシン。お尻に敷くだけで、独自のEMSプログラムが、骨盤底筋を効果的＆効率的に刺激してトレーニングします。自分では鍛えにくい筋肉の変化を実感！

手のシセイー

なぜか手を添えるだけでいい姿勢になる、不思議なケアグッズ

首・肩・腰のトラブルのもと。パソコン作業中の悪い姿勢を直したい！ そんな患者の声をきっかけに、整骨院の院長が開発したこちら。コンセプトは、前かがみになりやすい姿勢を支えるストッパーをつくること。犬や猫のようにバランスよく姿勢を維持するには、座っている時に手が前足になればいいのではないか…。手のシセイーに手を置くと、勝手にカラダが起き上がる不思議な感覚が生まれます。

ただストッパーの役割だけでなく、カラダを支えながら、手の自由な動きには対応できる形であることも大事。そこで、手のアーチを崩さない独特の傾斜を設け、手のひらを預けると傾斜が支点となり、手はスムーズに動かせるようにデザインされています。硬すぎず柔らかすぎず、手のための地面になるよう考えられた、ちょうどいい素材なのも心地よし、です。

森の草木塩

ハーブの効能も併せ持つ、日本の里山が香る塩

月桃の葉、杉の新芽、ヨモギの花、柚子皮、山椒の葉などを使った美味なるハーブソルト。手がけたのは、森の多様性を守るため、全国の里山に眠る植物の“食材としての可能性”を発掘するという思いから立ち上げた「日本草木研究所」です。

繊細で、風味豊かなハーブソルトは、肉や魚、野菜など、様々な食材と相性が良く、滋味深く仕上げてくれます。カラダにいい、というポイントも押さえておきましょう。月桃やヨモギには高い抗酸化作用を、山椒には消化促進や冷え症改善、柚子には疲労回復効果を期待できます。とにかく香りが良く、リラックス効果も絶大。料理に使うことで、食べる森林浴にもなりそうな一品です。

日々何気なく使う塩をこのハーブソルトに替えれば、日本の森を活用することにも繋がり、エシカルな行動になるのも嬉しいです。