14日（火）、公益社団法人SVリーグは大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ（CS）ファイナルの放送が決定したことを発表した。

19日（日）にレギュラーシーズン（RS）を終える今シーズンのSVリーグ男子。レギュラーシーズンの上位6チームが出場するチャンピオンシップが25日（土）から行われ、SVリーグの2代目王者を決める戦いが始まる。RS3位から6位のクラブによって行われるクォーターファイナルに勝利すると、RS上位2クラブの待つセミファイナルに進出。その勝者がファイナルで対戦する。

ファイナルは横浜アリーナ（神奈川県横浜市）で開催。GAME1は5月15日（金）19:02試合開始で、フジテレビ地上波（18:30～20:54）およびフジテレビNEXT（18:50～22:50）、TVer（18:30～試合後インタビュー終了後まで）で放送、配信を予定。GAME2は16日（土）16:05試合開始でNHK BS（16:00～18:00）とフジテレビNEXT（16:00～20:00）、GAME3は17日（日）15時35分試合開始で同じくNHK BS（15:30～17:30）とフジテレビNEXT（15:30～19:30）でそれぞれ中継される。なお、どちらかが2勝した場合、GAME3は実施されない。

また、ファイナルは全試合J SPORTSオンデマンドでも配信。熱い頂上決戦が全国に届けられる。