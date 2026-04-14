3月30日にスタートしたNHK朝ドラ「風、薫る」。見上愛（25＝写真）と上坂樹里（20）がダブルヒロインを務めている。明治時代を舞台に、看護の世界に飛び込んだ2人のヒロイン、りん（見上）と直美（上坂）の物語だ。

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初回から14％台をウロウロしていた平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だが、4月7日放送の第6回で13.6％に。第2週（6〜10日）の週間平均視聴率は世帯13.6％と、12％台もチラつき始めている。

「そもそも初回が14％台というのが、まず低い。過去4作の朝ドラ第1週の平均視聴率は15％を超えていたので、それと比較すると『風、薫る』は厳しい船出です。北村一輝さんが演じた優しく知的なりんの父は人気でしたが、1週目で退場。惜しむ声が飛び交った。これから先、北村さんに匹敵する《続けて見たい》と思わせるようなキャラが出ることを祈るしかありません」（テレビ誌ライター）

15分という短い中で、最初は違う場所で生きる2人のヒロインの毎日をそれぞれ描かなければならず、それに対しても《分かりにくい》なんて声が少なくなかった。

ドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏は「ちゃんと見ていれば分かりにくいことはないと思うのですが、朝ドラは時計代わりと割り切って“ながら見”する人が多いですから。そうなると《あれ？ いま誰の話？》と混乱してしまうんですかねえ。《話の展開が早くて雑という声も出ているようですね」と前置きしつつ、さらにこう続ける。

「物語の本筋は2人が出会ってからにあるので、その前の人生はサクサクとで正解かなと思います。2人のヒロイン、共に子役時代がなかった。ですから言ってみれば1週、2週目はすでに大人になってはいるけれど、今までの朝ドラでいう子役時代のようなものではないでしょうか。りんと直美の生育環境、どういう思考の持ち主なのかをじっくりと頭に入れる週かと」

今作の“語り”は歌手の研ナオコ（72）だ。研は「神出鬼没の占い師・真風（まじ）」役で出演もしている。どういう人物なのかは、まだ謎に包まれているが、金髪ロングのヘアスタイルは異彩を放っている。果たしてこのキャラ、前作「ばけばけ」の“蛇と蛙”のように人気者となれるだろうか。脇の新キャラも浮上のカギになる。

「語りとしては《聞き取りにくい》という声もあって、そこはちょっと痛い。中には《研さんが語りに選ばれたのは、見上さんと顔が似ているから？》なんて指摘もありますが、似ていないですよねえ。見上さんと似ているといえば、俳優の宮世琉弥さんでしょう。ネットの書き込みも多いですが、このお2人は確かによく似ている。そんな宮世さんと見上さんがこの朝ドラで共演となると、並んだところ見たさで視聴率も上がりそうですけど」（ドラマ制作会社スタッフ）

本格的な展開はりんと直美が出会ったこれから。今は《低空飛行》などと“酷評”するネットニュースもあるが、《面白くない》判定は時期尚早と言えそうだ。

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