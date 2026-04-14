お笑い芸人のおいでやす小田さんが、人生で初めて車を購入する様子を自身のYouTubeチャンネルに公開しました。動画は4月11日に投稿され、ジムニーを購入するという公約を果たすべく、スズキ世田谷店を訪問する様子が収められています。



【写真を見る】【 おいでやす小田 】 総額600万円 「ジムニー」2台購入 人生初マイカーで衝撃決断 「ほんとにめちゃくちゃ景色が変わるもんやと思うんで楽しみです」





自他ともに認めるペーパードライバーの小田さんは、「車のことはなんも分からん」と語りながら、世田谷店店長の案内のもと複数の車種を検討しました。





最初に目に留まったのは屋上駐車場に用意されていた「ジムニーノマド」。シズリングレッドメタリックブラックツートンルーフの鮮やかな赤いボディに一目惚れし、座席に座るや「よし、これにしよう」と即断する場面も見られました。価格は292万6000円で、「300万切るならもう買います」と迷いなく決断しました。しかしジムニーノマドは昨年1月の発売から注文が殺到し、発売からわずか4日で受注停止に追い込まれた人気モデル。現在も納期の目途が立たない状況で、半年以内に欲しいという小田さんの希望には応えられないとのことでした。一方、軽自動車の「ジムニー」は約半年で納車可能とのことで、こちらも試乗することになりました。試乗では660ccターボエンジンを搭載したジムニー（軽自動車）と1500ccエンジンのジムニーノマドの両方を体験。ペーパードライバーながら「めっちゃおもろいぞ、なんか。車」と運転を楽しむ姿が印象的でした。自動ブレーキ機能が作動する場面では驚きを見せながらも、「リスクは減る」という店長の説明に安心感を示しました。





最終的に小田さんが下した決断は、2台同時購入という予想外の展開でした。

まず半年で納車されるジムニー（軽自動車）を購入して乗り始め、その間にペーパードライバーの練習を積む。

ジムニーノマドが納車された際にジムニーを下取りに出して乗り換えるという計画です。奥さんの「紺色がいい」という希望を叶えるためにも、ノマドのネイビーカラーへのこだわりは譲れないとのことでした。



2台合わせた総額はおよそ600万円。「合わせて600万、とんでもないっすよね」と苦笑いしながらも、「決してほんまに、もったいない買い物ではないと思ってます。人生を豊かにするゴルフのためにも、ほんとにめちゃくちゃ景色が変わるもんやと思うんで楽しみです」と前向きなコメントを残しました。



【担当：芸能情報ステーション】