●きょう14日(火)の夕方から夜にかけて本降りの雨。大きめの傘が活躍

●あす15日(水)の昼ごろまで、ぐずついた空模様が続く

●週末にかけて天気は周期変化。日ざしが届くと汗ばむような暑さに



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きのう13日(月)から九州の南には前線が東西に大きく伸びていますが、きょう14日(火)はこの前線の北側に広がる雨雲が県内にも流れ込み、天気は下り坂となります。





県内は昼前から雨がぱらつき始める予想です。

昼頃から徐々に雨脚が強まり、大きめの傘の出番となりそうです。夕方から夜になると少々活発な雨雲が流れ込み、ところどころで本降りとなると見込んでいます。





日付が変わり、あす15日(水)になってもしつこく雨雲が残り、午前を中心に降ったり止んだりのぐずついた空模様が続く見通しです。





日本の南を北上している大型で猛烈な台風4号は、今週の17日(金)にかけて小笠原諸島の近海に進んだ後、進路を東よりに変えて日本から遠ざかる予想です。





きょう14日(火)は昼前から雨が降りだす予想です。

雨のピークは夕方から夜にかけてで、大きめの傘を差していても足元が濡れるくらい強く降るタイミングもありそうです。ちょうど会社帰り、学校帰りの時間帯の雨の降り方に注意が必要です。





最高気温は各地20度前後。スッキリしない天気でも、概ね平年並みとなりそうです。



あす15日(水)の昼ごろまで天気はぐずつく予想です。

あさって16日(木)はいったん晴れ間が広がりますが、週末にかけて再び雨が降ったり天気は周期的に変化する見通しです。

一方で気温は引き続き高く、日ざしの届く日は最高気温が25度を超え汗ばむような暑さとなりそうです。





花粉情報です。

ヒノキ花粉も終盤になりつつありますが、まだやや多く飛散する予想です。油断せずに対策を続けましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）