俳優・新木優子と、同じく俳優の中島裕翔（32）が結婚することがわかった。

【写真】中島裕翔＆新木優子、6年前の共演姿

真剣交際報道の中島裕翔＆新木優子

ふたりの初共演は2017年公開のW主演映画『僕らのごはんは明日で待ってる』。その後も2018年のドラマ『SUITS／スーツ』（フジテレビ系）、2020年の『SUITS／スーツ2』などでも共演している。何度かの共演を経て、じわじわと関係性を深めていったのだろうか。

距離を縮めたのは3年ほど前のようで、2025年12月には一部週刊誌で結婚を視野に入れた真剣交際が報じられていた。

2人はそれぞれの事務所の公式サイトを通じて結婚を発表。

中島裕翔は《私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います》と報告。

新木優子も《このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました。10歳で事務所に所属してから、数え切れないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んでいきたいと思います》とコメントを寄せている。

「中島裕翔さんといえば、Hey!Say！JUMPの元メンバー。2025年8月28日には同日付でグループを卒業すると突然発表し、ファンに衝撃が走りました。そしてその後12月に真剣交際報道ですから、一部ファンの間では《新木さんとの交際があったから卒業したのでは》といった推測もあったようですね。今から考えれば、その頃にはもう結婚の話が具体的になっていたのかもしれません」（芸能ライター）

中島といえば、過去に水川あさみや吉田羊など、年上女性との交際報道があったことを覚えている人も多いだろう。吉田羊との20歳の“年の差熱愛”には、ファンでなくとも世間に衝撃が走った。

「しかし結婚相手となった新木さんとは同学年。同い年ということに加えて、趣味がカメラという共通点もあり意気投合したのではないでしょうか。新木さんは玄人が好むカメラ“ライカ Q2”を所有していることから、かなり造詣が深いと思われます。さらに中島さんはカメラ歴20年で、雑誌での連載を持ったり写真集に自分が撮ったショットを入れるなどプロ級の腕前です」（前出・芸能ライター）

また、新木は身長165cm、中島は180cmと互いに高身長カップル。見た目も中身もお似合いの2人に、ファンからは

《眼福でしかないキレイな夫婦だわ……お似合いすぎる》

《クールビューティーと爽やかイケメンだなあ。並んだ時の美しさがすごい》

《2人ともスタイル良すぎだろ》

《趣味も合うし、いい関係を築けたからこその決断だよね。お幸せに》

といった声があがっている。

これから2人が幸せな家庭を築いていくことを祈りたい。