朝起きたら、飼い主さんの隣で爆睡していた大型犬が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で37万4000回再生を突破し、「表情最高」「笑っちゃいました」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝、ベッドの上で起床した男性→横を見てみると『大型犬』が爆睡していて…羨ましすぎる『幸せな光景』】

朝起きたら、隣にワンコが

TikTokアカウント「yuntrish」に投稿されたのは、朝起きたら飼い主さんのベッドで爆睡していたゴールデンレトリバー「トリッシュ」ちゃんの様子。トリッシュちゃんは、パッカーンとへそ天して隣で寝ていたんだそう。

完全に目をつぶり、ちょっと口が開いているのか上の前歯が全部丸出しになっているトリッシュちゃん。投げ出した手足からは、完全に脱力しているのが伝わってきます。

安心しきって、爆睡

飼い主さんによると、トリッシュちゃんが寝ているのは「ちょうどクーラーが当たる場所」なんだそう。ちゃっかり一番快適な場所を陣取っているトリッシュちゃんの気持ち良さそうな寝顔に、思わず笑いが漏れてしまいます。

無防備すぎる体勢で熟睡しているトリッシュちゃん。朝一番に、隣で寝ているトリッシュちゃんの安心しきった表情が目に入れば、幸せな気持ちになること間違いなしです。

目が覚めて、のび～！

しばらくすると、「！？」と急に目を覚ましたトリッシュちゃん。頭の毛がボサボサになったまま、少しのびをしてみますが、まだ眠すぎるのか起き上がることはできなかったよう。

その後はとろーんとした目で、ベッドに横たわっていたトリッシュちゃん。幸せそうすぎる寝顔で、飼い主さんや私たちをほっこりさせてくれたトリッシュちゃんなのでした。

投稿には「表情最高」「笑っちゃいました」「爆睡だｗ」「歯出して仰向けになって寝てるの初めて見た」「いい表情」「いい夢見てんだろうな」といったコメントが寄せられています。

トリッシュちゃんの賑やかな日常は、TikTokアカウント「yuntrish」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuntrish」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。